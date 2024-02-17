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ماذا قال مارك زوكربيرج عن تجربة شريحة الدماغ الجديدة؟

2/17/2024 11:26:29 PM
(MENAFN- Youm7) يشعر مارك زوكربيرج بالقلق من تجربة زراعة شرائح الدماغ في الوقت الحالي، حيث ناقش الرئيس التنفيذي لشركة ميتا واجهات الدماغ والكمبيوتر في حلقة من برنامج "Morning Brew Daily"، وقال: "أحد الأشياء الأكثر جموحًا التي نعمل عليها هي هذه الواجهة العصبية"، مضيفًا: "لا أقصد الشريحة التي يتم إدخالها إلى دماغك بحد نفسها، ولكنني لا أرغب في استخدام الإصدار الأول من ذلك".



ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، تابع زوكربيرج: "أعتقد أنك قد ترغب في الانتظار حتى ينضج هذا الشيء، دعنا ننتظر حتى لا يحتاج إلى تحديث هذا الشيء كل عام".



على الرغم من أنه لم يذكر أي شركة على وجه التحديد، إلا أن الاسم الأكثر شهرة بين أولئك الذين يعملون في واجهات الدماغ والحاسوب هو Neuralink من إيلون ماسك.



وقال ماسك، إنه في الشهر الماضي، زرعت شركة نيورالينك رقاقتها في دماغ مريض بشري لأول مرة، مضيفًا أن شركة Neuralink تهدف إلى حل أزمة مرض التوحد والفصام والسماح للأشخاص باستخدام أجهزة مثل الهاتف أو الكمبيوتر بمجرد التفكير فيها.



يشكك العلماء الذين يدرسون الدماغ في قدرة تقنية Neuralink على حل الحالات الشاذة في الدماغ أو تغيير بنيته التنموية، لكنهم يعتقدون بدلاً من ذلك أنها يمكن أن تساعد على الأرجح المرضى المصابين بالشلل على التنقل عبر العالم بسهولة أكبر.












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