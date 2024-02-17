هذا أبرز ما ستكشف عنه أبل في مؤتمرها في مارس.. القائمة الكاملة

MENAFN - Youm7) تعقد شركة أبل عادةً حدثين رئيسيين كل عام: أحدهما في يونيو لمؤتمر WWDC والآخر في سبتمبر لأجهزة iPhone الجديدة، وفي بعض الأحيان، تقيم أبل أيضًا حدثًا ربيعيًا في مارس أو أبريل، حيث تعرض منتجات جديدة لأجهزة Mac وiPad.وعلى سبيل المثال، إذا أطلقت أبل في السنوات القليلة الماضية أجهزة iMac وiPhone SE وAirTag والمزيد في هذه الأحداث وبعد هذا التسلسل الزمني، من المتوقع أن تقدم شركة أبل أجهزة جديدة لسلسلة iPad وMac هذا العام أيضًا.وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، تعمل شركة أبل على إصدارات جديدة من iPad Pro وiPad Air، والتي ستنضم إلى طرازات iPad الخمسة الحالية: iPad Pro، وiPad (الجيل التاسع والعاشر)، وiPad Air، وiPad mini، ومن المقرر أيضًا أن يتم الإطلاق في فصل الربيع، أي في الربع الأول من العام، قبل أن تحول شركة أبل اهتمامها إلى مؤتمر المطورين السنوي WWDC في يونيو. أبرز ما يمكن أن نتوقعه من أبل في مارس 2024:تشكيلة الآيباد الجديدةiPad Air بشاشات أكبر

ومن المتوقع أن تتميز طرازات iPad Air الجديدة بشاشات أكبر بقياس 10.9 بوصة و12.9 بوصة على التوالي، ولكن هذا ليس كل الأداء الذي سيحصل أيضًا على تعزيز من خلال شريحة M2 القوية، في حين ستتلقى الكاميرا الخلفية إعادة تصميم بالإضافة إلى تحسينات كبيرة في اتصال Wi-Fi وBluetooth.

iPad Pro مزود بشاشات OLED

أبل لا تركز فقط على Air فقط ويشاع أيضًا أنه سيتم تقديم طرازات iPad Pro جديدة ستحتوي على شاشات OLED مقاس 11 بوصة و13 بوصة، وستكون هذه الشاشات أكثر سطوعًا، وأكثر تباينًا، وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ومتفوقة في جوانب أخرى من شاشات LCD الخاصة بالنماذج الحالية، وتحتوي أحدث طرازات iPhone وأبل Watch، باستثناء iPhone SE الأرخص، على شاشات OLED بالفعل.

من المحتمل أن تجعل شاشات OLED طرازات iPad Pro أكثر تكلفة. تتمتع طرازات iPad Pro بميزة ProMotion منذ عام 2017، والتي تتيح معدل تحديث يتراوح من 24 هرتز إلى 120 هرتز، مع OLED، يمكن أن ينخفض معدل التحديث إلى 10 هرتز أو أقل لتوفير الطاقة. يمكن أن يصل معدل تحديث طرازي iPhone 14 Pro وiPhone 15 Pro إلى 1 هرتز في وضع العرض الدائم.تشير الشائعات أيضًا إلى أن طرازات iPad Pro الجديدة ستحتوي على شريحة M3 الأكثر قوة، وتدعم MagSafe للشحن اللاسلكي السهل، وتأتي مع لوحة مفاتيح Magic Keyboard مُعاد تصميمها والتي تحتوي على لوحة تتبع أكبر وسطح من الألومنيوم، وعلاوة على ذلك، قد تحصل الكاميرا الخلفية على تجديد أيضًا.لإكمال الحزمة، يُزعم أن شركة أبل تعمل أيضًا على تطوير لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة وقلم أبل Pencil المصممين خصيصًا للعمل مع طرازات iPad Pro الجديدة.MacBook Air بقياس 15 بوصة

وتخطط شركة أبل أيضًا لتحديث خط MacBook Air الخاص بها بموديلات جديدة مقاس 13 بوصة و15 بوصة تعمل بشريحة M3، وفقًا لتقارير بلومبرج، شريحة M3 هي أحدث معالج من أبل يعمل على تشغيل طرازات MacBook Pro وiMac الجديدة التي تم إطلاقها العام الماضي.

ستكون طرازات MacBook Air الجديدة جزءًا من حدث إطلاق iPad، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لشركة أبل لأنه عادةً لا يخلط بين إعلانات iPad وMacBook، وستعمل شريحة M3 على تحسين أداء الألعاب في طرازات MacBook Air، مع رسومات وتأثيرات أكثر واقعية.وتدعم شريحة M3 أيضًا طرازات MacBook Pro مقاس 14 بوصة، وMacBook Pro مقاس 16 بوصة، ونماذج iMac مقاس 24 بوصة التي تم إصدارها العام الماضي.لن يتغير تصميم طرازات MacBook Air كثيرًا هذا العام، ولكن من المحتمل أن تتمتع باتصال Wi-Fi 6E مثل أجهزة Mac الأخرى، وتم تحديث طراز MacBook Air مقاس 13 بوصة آخر مرة في يوليو 2022، بينما تم طرح طراز MacBook Air مقاس 15 بوصة في يونيو 2023.تعمل أبل أيضًا على تحديثات M3 لأجهزة Mac mini وMac Studio وMac Pro، لكنها ليست جاهزة بعد، وذكرت بلومبرج في نوفمبر أن شركة آبل لم تبدأ بعد إجراء اختبارات مكثفة لشريحة M3 Urtla التي ستعمل على تشغيل الإصدارات الجديدة من Mac Studio وMac Pro، ويشير هذا إلى أن شركة أبل ستؤجل تحديثات Mac Pro وMac Studio حتى وقت لاحق من هذا العام، ولكن قد يكون من الممكن إصدار جهاز Mac mini جديد مزود بشريحة M3. لون جديد لسلسلة iPhone 15

ليس مجرد جهاز جديد، ولكن يمكننا أن نتوقع متغير ألوان جديدًا لجهاز iPhne 15، كانت شركة أبل تطلق لونًا جديدًا لجهاز iPhone كل ربيع على مدار السنوات القليلة الماضية، وفي العام الماضي، قدمت اللون الأصفر الجديد لطرازي iPhone 14 وiPhone 14 Plus، قد نشهد هذا العام إعلانًا مشابهًا لطرازات iPhone 15.

توفر أبل Vision Pro تم طرح Vision Pro، سماعة الواقع المعزز الجديدة من أبل، للبيع مؤخرًا في الولايات المتحدة في 2 فبراير، لكن أبل لم تذكر أي معلومات حول متى ستكون متاحة في بلدان أخرى، ومع ذلك، في تقرير حديث، توقع المحلل Ming-Chi Kuo أن أبل ستكشف عن تفاصيل التوفر العالمي قبل مؤتمر WWDC في يونيو. لذلك يمكننا أن نتوقع أن يكون رسميًا في إعلانات الربيع، ربما في مارس أو بحلول أبريل.