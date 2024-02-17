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الرئيس الصومالي يتهم الأمن الإثيوبي بمنعه من الوصول إلى قمة الاتحاد الأفريقي

2/17/2024 11:25:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمس قوات الأمن الإثيوبية بمحاولة منعه من الوصول إلى قمة الاتحاد الأفريقي، وقد نددت مقديشو بـ «عمل استفزازي».
ويأتي اتهام محمود للقوات الإثيوبية في خضم خلاف بين أديس أبابا ومقديشو بشأن اتفاق بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية يمنح البلد غير الساحلي منفذا على البحر.
وقال محمود في تصريح لصحافيين في أديس أبابا إن «قوات أمن إثيوبية قطعت علي الطريق» أثناء توجهي لحضور الجلسة المغلقة، ليتمكن لاحقا من الدخول وحضور الاجتماع.
وقال إنه عاود المحاولة رفقة رئيس جيبوتي اسماعيل عمر غيلة، لكنهما منعا أيضا من دخول مقر الاتحاد الأفريقي.
وأوضح «وقف جندي يحمل بندقية أمامنا ومنعنا من الوصول إلى هذه المنشأة».
لكن في رد سريع قالت إثيوبيا إنها «رحبت بحرارة» بمحمود وخصته بكامل التشريفات التي يحظى بها رؤساء الدول والحكومات الزائرون لحضور القمة.
وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، إن الوفد الصومالي منع عندما حاول عناصر الأمن التابعون له دخول المقر حاملين أسلحة.
وقالت «حاول أمن الوفد الصومالي دخول مقر قمة الاتحاد الأفريقي حاملين أسلحة لكن أمن القمة منعهم من الدخول».
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان إنها «تدين بشدة المحاولة الاستفزازية من جانب الحكومة الإثيوبية لعرقلة عمل الوفد».
ودعت الاتحاد الأفريقي إلى إجراء «تحقيق ذي مصداقية ومستقل (في) هذا السلوك الشائن».

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