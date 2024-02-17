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طالبان تشترط أن تكون الممثل الأوحد للمشاركة في محادثات حول أفغانستان في الدوحة

2/17/2024 11:25:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت سلطات طالبان أمس إن مشاركتها في محادثات دعت إليها الأمم المتحدة حول أفغانستان ستكون «غير مجدية» إذا لم تلب شروط معينة، وذلك عشية بدء الاجتماعات.
ومن المقرر أن يبدأ مبعوثون خاصون إلى أفغانستان اليوم محادثات تستمر يومين في العاصمة القطرية، وذلك للتباحث في انخراط دولي أكثر تنسيقا مع أفغانستان.
ويندرج الاجتماع في إطار متابعة المحادثات التي عقدت بالدوحة في مايو 2023 ولم تدع إليها أي جهة أفغانية.
وقد دعي نشطاء في المجتمع المدني الأفغاني وسلطات طالبان إلى الاجتماع المقبل.
لكن عشية المحادثات كان شكل مشاركة حكومة طالبان وحجمها لم يتضح بعد، وقد قال مسؤولون في الأيام الأخيرة إنه من غير المرجح أن يحضر وفد إذا لم يتم الإيفاء بشروط معينة.
وقالت وزارة الخارجية أمس إنها أكدت مجددا للأمم المتحدة على شروطها.
وجاء في بيان للوزارة «إذا كانت الإمارة الإسلامية ستشارك بصفة ممثل رسمي أوحد لأفغانستان وإذا كانت هناك فرصة لإجراء محادثات صريحة بين الوفد الأفغاني والأمم المتحدة حول جميع القضايا على مستوى رفيع للغاية فإن المشاركة ستكون مجدية».
وأضاف البيان «عدا ذلك ستكون المشاركة غير الفاعلة للإمارة نظرا لعدم إحراز تقدم على هذا الصعيد غير مجدية».
وقال مصدر ديبلوماسي رفيع في تصريح لوكالة فرانس برس إن وفد طالبان طلب اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال المحادثات لعرض موقفه، واشترط أن يكون الممثل الأوحد للأفغان في اجتماعات الدوحة.

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