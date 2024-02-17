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آلاف المعارضين يشاركون في أول تظاهرة مرخصة في السنغال منذ أسبوعين

2/17/2024 11:25:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر آلاف المعارضين أمس سلميا في دكار، ما يدل على التهدئة في السنغال بعد أسبوعين من التوترات المرتبطة بقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 الجاري والذي أبطله المجلس الدستوري.
وارتدى المتظاهرون قمصانا سوداء تحمل اسم الجمعية التي دعت إلى التظاهرة، أو لونت بألوان علم السنغال، كما لوحوا بلافتات كتب عليها «احترام الروزنامة الانتخابية»، «لا للانقلاب الدستوري»، «السنغال حرة».
وقام رجال الدرك بدوريات في كامل منطقة التظاهرة، لكنهم لم يحملوا أدوات مكافحة الشغب، على عكس التظاهرات السابقة التي نظمت رغم حظرها.
ودانت المعارضة منذ مطلع فبراير «الانقلاب الدستوري». ومنذ قرار المجلس الدستوري إبطال تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر والمطالبة بإجرائها «في أسرع وقت ممكن»، وهو ما قبله الرئيس ماكي سال، شهدت الأوضاع في الشارع هدوءا، الأمر الذي انعكس أيضا في السماح بتنظيم هذه التظاهرة.
وقال مالك جاكو المرشح الرئاسي الذي كان مشاركا في التظاهرة «شعار اليوم هو التعبئة». وأضاف «لم يعد لدولة السنغال الحق في ارتكاب الأخطاء، وعليها أن تنظم الانتخابات في مارس حتى يتم تسليم السلطة من الرئيس سال إلى الرئيس الجديد في الثاني من أبريل»، تاريخ انتهاء ولايته.
من جهته، قال أحد المتظاهرين وهو مغني الراب مايسترو إل كانغام (34 عاما) الذي ارتدى قميصا بألوان علم السنغال، إن قرار الرئيس الامتثال لرأي المجلس الدستوري «يخفف الكثير من التوتر». وأضاف «شخصيا لا أثق به وأنتظر لأرى ما إذا كان سيحترم كلمته، وإذا فعل فسوف يخرج مرفوع الرأس».
وقال الشيخ أحمد تيديان غاي الجالس على كرسي متحرك «أنا فخور لأن اليوم الشعب السنغالي متحد لتحقيق الهدف نفسه وهو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ونحن على استعداد لانتخاب رئيس جديد».
ورددت الحشود التي ضمت رجالا ونساء وأطفالا «ماكي سال ديكتاتور» و«أفرجوا عن سونكو».
ورغم غيابه، كان عثمان سونكو زعيم المعارضة المسجون الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، حاضرا بين المتظاهرين الذين رددوا اغنية «نفتقدك يا سونكو».
وفي ختام التظاهرة، دعت الجمعية المنظمة في بيان إلى «مواصلة التعبئة والتزام اليقظة للسهر على التنفيذ الكامل للروزنامة الجمهورية بحسب النصوص القانونية».
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد أمس إلى إجراء «انتخابات شاملة وحرة وشفافة» في أقرب فرصة.

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