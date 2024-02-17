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مظاهرات حاشدة في زغرب احتجاجا على الحكومة والفساد

2/17/2024 11:25:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر آلاف الأشخاص أمس في العاصمة الكرواتية زغرب تلبية لدعوة وجهتها المعارضة المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية بشكل فوري، متهمة القادة بالفساد.
ودعا لتظاهرة «كفى! إلى الانتخابات الآن!» أحد عشر حزبا يساريا معارضا للاحتجاج على تعيين قاض بارز مؤخرا في منصب النائب العام للدولة.
وأثار هذا التعيين جدلا بسبب علاقات محتملة للقاضي مع مشتبه بهم بالفساد.
ولطالما نفى القاضي إيفان توروديتش، المدعوم من الحكومة المحافظة والذي عينه النواب في وقت سابق من هذا الشهر، هذه المزاعم.
واعتبرت النائبة عن حزب موزيمو، ساندرا بينسيتش، أن تعيينه هو «القشة التي قصمت ظهر البعير.. فالحكومة لم تعد تتمتع بأي شرعية وعليها أن تتنحى».
وتجمع المتظاهرون في ساحة سان ماركو بالبلدة القديمة في زغرب حيث يقع مقرا الحكومة والبرلمان، وفي الشوارع المجاورة كذلك.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لقد تم تجاوز الحد» و«كفى فسادا وإجراما».
وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي المعارض بيدجا غرين امام الحشد «كفى طغيانا، كفى أكاذيب، كفى فسادا، كفى اتحادا ديموقراطيا كرواتيا»، في اشارة إلى الحزب الحاكم.
وهتف المتظاهرون «كفى، كفى» و«أ.ب.ارحل»، وهما الحرفان الأولان من اسم رئيس الوزراء الكرواتي المحافظ أندريه بلينكوفيتش.
وقال ماريو توبيك، وهو مدير إداري في الخمسينات من عمره لوكالة «فرانس برس»، إن «المحسوبية والفساد هما سرطان هذا البلد، ولهذا السبب يغادر الشباب» البلاد.
وكان إصلاح النظام القضائي ومكافحة الفساد من بين المعايير الرئيسية التي كان على كرواتيا الوفاء بها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013.

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