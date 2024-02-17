منظومتان جديدتان للدفاع الجوي الإيراني

MENAFN - Al-Anbaa) كشفت إيران أمس عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي، بحسب ما أفادت وسائل اعلام محلية. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أن طهران كشفت النقاب، عن أسلحة جديدة تشمل منظومة «آرمان» المحلية الصنع المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة «آذرخش» للدفاع الجوي المنخفض الارتفاع.

وأزيح الستار عن المنظومتين بحضور وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني. وقالت وكالة «إرنا» انه «مع إدخال أنظمة جديدة إلى شبكة الدفاع الإيرانية ستزداد قدرة الدفاع الجوي هذه بشكل كبير».

وأوضحت أن منظومة آرمان «يمكنها مواجهة 6 أهداف في وقت واحد على مسافة من 120 إلى 180 كيلومترا»، في حين أن منظومة آذرخش «يمكنها تحديد الأهداف وتدميرها بمدى يصل إلى 50 كيلومترا مع أربعة صواريخ جاهزة للإطلاق». الجدير بالذكر أن طهران عرضت في يونيو 2023 ما وصفته آنذاك بأنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي محلي الصنع، والذي يحمل اسم «فتاح» ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.