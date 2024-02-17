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تكساس تشيد قاعدة عسكرية قرب الحدود لردع المهاجرين

2/17/2024 11:25:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت ولاية تكساس الأميركية عن قيامها ببناء قاعدة عسكرية في مدينة إيغل باس، بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك من أجل ردع الهجرة غير الشرعية. وقال الحاكم الجمهوري للولاية، غريغ أبوت، في مؤتمر صحافي إن المنشأة ستكون عبارة عن مجمع مساحته 80 فدانا على ضفاف نهر ريو غراندي وتستضيف ما يصل إلى 1800 جندي، مع القدرة على التوسع إلى 2300 جندي. وعبرت أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، بما في ذلك عدة ملايين عبروا إلى تكساس.
ونشر أبوت الآلاف من قوات الحرس الوطني لردع المهاجرين وقام ببناء جدار حدودي مؤقت في إيغل باس باستخدام حاويات الشحن والأسلاك الشائكة.
وتاريخيا، كان إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة من مسؤولية الحكومة الاتحادية، وأثارت تحركات أبوت لتأمين الحدود مواجهات قانونية مع إدارة بايدن. وستكون القاعدة العسكرية الجديدة على بعد نحو 9 كيلومترات جنوبي شيلبي بارك، وهي منطقة مملوكة للمدينة سيطرت عليها ولاية تكساس في محاولة لمنع
المهاجرين. وقال أبوت «بسبب حجم ما نقوم به، وبسبب الحاجة إلى مواصلة جهودنا وتوسيعها فعليا.. من الضروري أن نبني هذه القاعدة». وأوضح أن المعسكر سيسمح لولاية تكساس «بتجميع جيش كبير في منطقة استراتيجية للغاية.. وزيادة سرعة ومرونة الحرس الوطني في تكساس ليتمكن من التعامل مع عمليات العبور». ومن المقرر أن يدخل قانون ولاية تكساس الجديد حيز التنفيذ في الخامس من مارس المقبل، والذي يسمح لسلطات الولاية باعتقال وترحيل الأشخاص المشتبه في عبورهم الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني، ما يختبر الحدود القانونية لسلطة الولاية.
لكن وزارة العدل الأميركية وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية رفعت دعوى قضائية لمنع دخول القانون حيز التنفيذ.

MENAFN17022024000130011022ID1107865083

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