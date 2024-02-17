Sunday, 18 February 2024 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا عائلة نافالني تطالب بتسلم رفاته وتوقيف عشرات تجمعوا تكريما لذكراه

2/17/2024 11:25:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالب فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني بتسلم رفاته «فورا»، بعد إبلاغ والدته رسميا بوفاته في السجن.
وأفادت كيرا يارميش المتحدثة باسم عائلة نافالني إن «أحد موظفي المعتقل قال إن جثة أليكسي نافالني موجودة في سالخارد»، البلدة الواقعة في منطقة القطب الشمالي في روسيا حيث معتقله، ونقلها «محققون لإجراء أبحاث».
وأضافت «نطالب بتسليم جثة أليكسي نافالني على الفور إلى عائلته». وذكرت المتحدثة في مقطع فيديو أن والدة المعارض ليودميلا نافالانايا ذهبت أمس إلى المعتقل «آي كاي 3» في منطقة يامال حيث تسلمت «وثيقة رسمية» تؤكد وفاته. وأفادت لاحقا عبر منصة إكس بأن «محامي أليكسي ووالدته وصلا إلى مشرحة سالخارد وكانت مغلقة في حين أن المعتقل أكد أنها تعمل وأن جثة نافالني موجودة فيها».
وتابعت: «اتصل المحامي برقم الهاتف المدرج على الباب، وقيل له إنه سابع شخص يتصل وإن جثة أليسكي ليست في المشرحة».
وكانت سلطات السجون الروسية قد قالت إن نافالني توفي بعد إصابته بوعكة، مؤكدة أنه تم بذل كل الجهود لإنعاشه قبل إعلان وفاته.
في غضون ذلك، أوقف أكثر من مائة شخص في تجمعات شهدتها روسيا تكريما لذكرى نافالني، حسبما أفادت منظمة «أو في دي-إنفو» غير الحكومية لحقوق الإنسان.
ووفق التعداد المنشور على موقع المنظمة الإلكتروني أمس فقد «تم اعتقال أكثر من 101 شخص في عشر مدن». وألقي القبض على نحو 60 شخصا في سانت بطرسبرغ، ونحو عشرة أشخاص في نيجني نوفغورود ومثلهم في موسكو، حيث وضعوا زهورا على نصب تذكاري تكريما لذكرى نافالني.
وحذرت سلطات العاصمة السكان من تنظيم أي تظاهرات «غير مرخصة» بعد الإعلان عن وفاة نافالني. إلى ذلك، استدعت الحكومة البريطانية الديبلوماسيين في السفارة الروسية وأبلغتهم بأن موسكو «تتحمل المسؤولية الكاملة» عن وفاة المعارض أليكسي نافالني. وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن وفاة نافالني في سجنه يجب «التحقيق فيها بشكل كامل وشفاف».
وصرح متحدث باسم الوزارة بأنه «في السنوات الأخيرة، سجنت السلطات نافالني بتهم ملفقة، وسممته بغاز أعصاب محظور، وأرسلته إلى مستعمرة عقابية في القطب الشمالي».

MENAFN17022024000130011022ID1107865082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث