Sunday, 18 February 2024 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المفوض العام لـ أونروا إسرائيل تهدف إلى تدمير الوكالة

2/17/2024 11:25:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن إسرائيل تشن حملة منسقة تهدف إلى تدمير الوكالة.
وعد لازاريني، في مقابلة نشرت أمس مطالبة إسرائيل باستقالته جزءا من هذه الحملة.
وقال لمجموعة صحف تاميديا السويسرية «في الوقت الحالي نواجه حملة واسعة ومنسقة من إسرائيل تهدف إلى تدمير الأونروا».
وأضاف «هذا هدف سياسي طويل الأمد، لأنهم يعتقدون أنه إذا تم إلغاء الوكالة، فسيتم حل مسألة وضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة. هناك هدف سياسي أكبر بكثير وراء هذه المسألة».
وتابع لازاريني «يكفي النظر فقط إلى عدد الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا».
وأشار المسؤول الأممي إلى قرارات الكنيست الإسرائيلي، لاسيما إلغاء إعفاء الوكالة من ضريبة القيمة المضافة، والأمر المعطى للشركات العاملة في ميناء أسدود الإسرائيلي «بالتوقف عن تفريغ شحنات معينة من المواد الغذائية مخصصة للأونروا»، ولفت إلى أن «كل هذه الطلبات تأتي من الحكومة».
وأكد لازاريني تضرر أكثر من 150 منشأة تابعة للأونروا منذ بداية الحرب في غزة.
طالبت إسرائيل باستقالة المفوض العام للأونروا بعدما قالت إنها عثرت على نفق حفرته حركة حماس تحت مقر الوكالة الرئيسي في مدينة غزة.
وعن النفق الذي قالت اسرائيل إنها عثرت عليه تحق مقر الوكالة في غزة، أوضح فيليب لازاريني أن النفق كان على عمق 20 مترا تحت الأرض، وأن الأونروا بصفتها منظمة إنسانية ليست لديها وسيلة لاكتشاف وجود منشأة على هذا العمق.
وشدد على أن الانتقادات التي توجهها إسرائيل، الدولة الوحيدة التي تطالب باستقالته، «لا تستهدفني شخصيا، بل تستهدف المنظمة بأكملها. وهذه الدعوات لاستقالتي هي جزء من حملة لتدمير الأونروا».
وعن تعليق عدة دول دعمها للوكالة أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان ردا على اتهامات إسرائيلية لبعض موظفي الوكالة بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر، قال لازاريني إنه تم تجميد 438 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من نصف الدخل المتوقع لعام 2024.
وأوضح أنه «إذا استمرت جميع هذه الدول في حجب مدفوعاتها، فإن تمويل الأونروا سيكون معرضا للخطر بسرعة كبيرة».

MENAFN17022024000130011022ID1107865081

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث