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ترامب يندد بتغريمه ومنعه من إدارة شركاته في نيويورك استغلال للقضاء ضد خصم متقدم في الاستطلاعات

2/17/2024 11:25:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالحكم القضائي الصادر بحقه والذي أمره بتسديد غرامة مالية قدرها 355 مليون دولار ومنعه من إدارة شركات في نيويورك لثلاث سنوات.
وأعلن أنه يعتزم الطعن بالقرار الذي أصدرته محكمة في نيويورك وأمرته فيه بتسديد الغرامة لإدانته بعمليات احتيالية في إمبراطوريته العقارية «منظمة ترامب».
وشدد ترامب في تصريح لصحافيين في مقره في مارالاغو في فلوريدا على انه «لم يحصل أي احتيال» منددا بـ «استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات».
ووصف في بيان نشره على منصته تروث سوشل هذا القرار بانه «صوري تماما وبالكامل»، واصفا القاضي بأنه «ملتو» والمدعية العامة بأنها «فاسدة بالكامل».
بدورها، قالت ألينا هابا محامية ترامب، على منصة إكس أن «هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح»، مضيفة «إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب».
وكان قاض نيويوركي سدد ضربة شديدة إلى إمبراطورية ترامب العقارية بإصداره قرارا ألغى التراخيص التجارية للرئيس الأميركي السابق ونجليه البالغين لثلاث سنوات، ما يهدد أعماله التجارية.
وإلى جانب تغريمه بـ 355 مليون دولار، حظر القاضي آرثر إنغورون لثلاث سنوات عليه وعلى وابنيه شغل مناصب إدارية في أي شركة وطلب قروض من أي مصرف في ولاية نيويورك، حيث مقر أنشطة «منظمة ترامب» العائلية التي تدير عقاراته، ولو أن رجل الأعمال الجمهوري نقل مقر إقامته إلى ولاية فلوريدا. وأبقى القاضي على المراقبة المستقلة التي عينها للإشراف على أعمال العائلة والتي تثير استياء ترامب، وأضاف إليها مديرا مستقلا للتثبت من الامتثال للأحكام. وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيغان ويل توماس إن «الأعمال لا تزال على أصعدة عدة مملوكة للعائلة، لكنها خارج سيطرتها».
ورغم أن ترامب قرر استئناف الحكم، إلا أن خبراء قانون لا يرون إمكانية لتفاديه دفع الغرامة المستحقة عليه بصورة فورية في قسمها الأكبر.
وبدل أن يدفع المبلغ كاملا، قد يعمد ترامب إلى طلب سند، لكن الحصول على سند يفرض عليه تسديد دفعة مسبقة تقدر عادة بنحو 10% من المبلغ المطلوب، ما يوازي 35 مليون دولار، لا يسترجعها حتى في حال كان حكم الاستئناف لصالحه، على ما أوضح براين كوين أستاذ القانون في جامعة بوسطن كولج.
وإن كان ترامب معروفا بتحديه القضاء أو حتى تخطي حدوده أحيانا، فإن سلطات ولاية نيويورك لديها وسيلة ضغط عليه من خلال منظمته.
وتدير منظمة ترامب التي تضم مئات الشركات، مجموعة من العقارات ولاسيما برج «ترامب تاور» على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، وناطحة السحاب في 40 وول ستريت، وفندق «ترامب بارك أفينيو».
وفي حال أخل ترامب بشروط الحكم، فقد يتم وضع اليد على هذه الأصول، على ما أوضح توماس. وتقدر مجلة فوربس قيمة عقارات ترامب في نيويورك بنحو 690 مليون دولار.
كما تقدر ثروته بـ2.6 مليار دولار، من ضمنها 870 مليون دولار قيمة نواديه للغولف ومنتجعاته، و190 مليون دولار من العقارات خارج مدينة نيويورك و640 مليون دولار من «السيولة والأصول الشخصية».
وشددت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس على ممارسات الاحتيال التي اعتمدها ترامب ونجلاه بحسبها في أعمالهم. وقالت أول من أمس إن الرئيس السابق «سيحاسب أخيرا على كذبه وغشه واحتياله المذهل».
ولا يحظى ترامب بأي شعبية في نيويورك، في وقت يخوض ثالث حملة انتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، حيث يعتبر المرشح الجمهوري الأوفر حظا لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وهو يلقى تأييدا في فلوريدا حيث يملك نادي مارالاغو للغولف ومنتجع ترامب ناشونال دورال في ميامي، فضلا عن ثلاثة منازل.
لكن حتى لو عمد إلى نقل مقر منظمة ترامب إلى مقر إقامته الجديد في فلوريدا، فهو بحاجة إلى أن يكون مخولا مزاولة الأعمال في نيويورك لمواصلة نشاطه هناك، بحسب كوين.
كما أن منع ترامب من شغل مناصب مسؤولية لثلاث سنوات (ومنع ابنيه لسنتين)، يمنعه من القيام بعمليات استحواذ واقتراض وإعادة تمويل. وقال كوين «لا شيء يمنعه من الامتلاك، امتلاك أسهم أو الحيازة على ملكية» لكن «مزاولة الأعمال باتت في غاية الصعوبة» عليه. وأضاف الخبير أن المحكمة ستحدد بصورة دقيقة خلال الفترة القادمة كيفية إشراف المراقبة المستقلة على أعمال ترامب عوضا عن العائلة.

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