سوق المباركية يتزين بالأضواء وأعلام الكويت احتفالاً بالأعياد الوطنية

سوق المباركية يتزين بالأضواء وأعلام الكويت احتفالاً بالأعياد الوطنية
التاريخ
2/17/2024 11:25:10 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفالا بالأعياد الوطنية تزين سوق المباركية بأعلام الكويت وتصميمات بالأضواء والألوان للعلم وأبرز معالم البلاد لتعكس طابعا وطنيا تراثيا أخاذا.
ويستضيف سوق المباركية أيضا خلال الأعياد العديد من الفعاليات الاحتفالية والغنائية الوطنية خصوصا أنه من أهم مقاصد المواطنين والمقيمين والزوار لما فيه من أجواء تراثية وشعبية وباعتباره من أبرز وأشهر معالم الكويت.
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