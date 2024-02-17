أحمد الصالح لـ ((الأنباء)): ((الأشغال)) تتابع الحالة المطرية ولم تسجل إغلاقات طرقات أو تجمعات للمياه

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة م.أحمد الصالح في تصريح لـ«الأنباء» ان الوزارة تتابع بشكل مستمر الحالة المطرية التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى انها خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق.
وقال الصالح ان الوزارة لم تسجل إغلاقات للطرق او تجمع لمياه الأمطار، لافتا إلى أن فرق الطوارئ لدى الوزارة انتشرت في مختلف المناطق منذ بداية هطول الأمطار وأن قياديي الوزارة تواجدوا في غرفة العمليات للوقوف على آخر تطورات الحالة الجوية واستعدادات الوزارة.
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