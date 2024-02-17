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((الأرصاد)): فرصة لأمطار متفرقة ورياح نشطة مثيرة للغبار

2/17/2024 11:25:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد اليوم الجمعة دافئا وغائما جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح تنشط على فترات مثيرة للغبار.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا» إن الطقس الدافئ والغائم جزئيا يترافق مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشيطة تتراوح سرعتها بين 20 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.
وذكر القراوي أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة هي 28 درجة مئوية والصغرى المسجلة 20 درجة مئوية متوقعا انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام.
وعن الطقس الليلة أفاد بأنه يكون مائلا للبرودة وتقل السحب كذلك تقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 10 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

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