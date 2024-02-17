((التجارة)): إغلاق 48 محلاً خلال يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أغلقت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة 48 محلا تجاريا، وسجلت 513 محضر ضبط خلال يناير الماضي.
وأفادت وزارة التجارة والصناعة بأن حصيلة إدارة الرقابة التجارية في شهر يناير الماضي فيما يخص مخالفات التراخيص نحو 24 مخالفة، مشيرة إلى أن أعمال مأمور الضبط القضائي وتشمل جميع المراقبات وفرق الطوارئ لدى الوزارة واللجنة الثلاثية أسفرت عن إجراء 608 محاضر ضبط ما بين 310 إجراءات لجميع المراقبات و192 لفرق الطوارئ و106 للجنة الثلاثية.
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