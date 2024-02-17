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((التجارة)): إغلاق 48 محلاً خلال يناير الماضي

2/17/2024 11:25:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أغلقت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة 48 محلا تجاريا، وسجلت 513 محضر ضبط خلال يناير الماضي.
وأفادت وزارة التجارة والصناعة بأن حصيلة إدارة الرقابة التجارية في شهر يناير الماضي فيما يخص مخالفات التراخيص نحو 24 مخالفة، مشيرة إلى أن أعمال مأمور الضبط القضائي وتشمل جميع المراقبات وفرق الطوارئ لدى الوزارة واللجنة الثلاثية أسفرت عن إجراء 608 محاضر ضبط ما بين 310 إجراءات لجميع المراقبات و192 لفرق الطوارئ و106 للجنة الثلاثية.

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