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((الفن الثالث)).. مشروع تجميل للأسطح العامة بهدف تحويل الكويت إلى معرض فني دائم

2/17/2024 11:25:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت أمس فعاليات مشروع الفن الثالث المقدم من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتسهيل وتبسيط إجراء الرسم على الأسطح العامة مثل المحولات الكهربائية والجسور وغيرهما في جميع أنحاء الكويت عن طريق منح أذونات للفنانين الراغبين في طرح أعمالهم الفنية.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، في تصريح لـ «كونا» على هامش فعالية «مشروع جداريات المسايل» بمنطقة المسايل، إن المجلس يتعاون مع جهات عدة في الانطلاقة الرسمية لمشروع الفن الثالث الهادف إلى تحويل دولة الكويت إلى معرض فني دائم عن طريق منح الفرصة لجميع الفنانين لنشر أعمالهم على الأسطح العامة وخلق مجتمع فني مميز.
وبين أن هذه الفعالية تأتي بمشاركة عدد من الفنانين بالرسم على مجموعة من المحولات الكهربائية وتجميلها و«يستطيع الجميع المشاركة بالرسم من خلال عمل لوحة جدارية مشتركة».
وعبر المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، في تصريح لـ «كونا» أثناء زيارته الفعالية، عن سعادته برؤية الشباب المشارك في تجميل المحولات والرسم عليها ليكون شكلها جاذبا وباهرا للعين، مؤكدا أن الفعالية تعكس الحس الوطني الرفيع لأبناء وشعب الكويت.
وقال إن الفعالية جمعت أبناء الكويت وكل من يحب الكويت للمشاركة والتعبير عن حبهم وإخلاصهم على أرض الواقع، متمنيا للكويت وشعبها المزيد من التقدم.
بدوره، عبر محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري، في تصريح صحافي، عن سعادته بالمشاركة في هذا المشروع الفني بجانب أبناء الكويت والمقيمين على أرضها السباقين دائما في التجميل البلد ونظافتها.
وأشاد بجهود القائمين على هذا المشروع وفريق مبادر التطوعي وجميع المشاركين، لافتا إلى أن «الفن يعكس دائما تطور المجتمع ومن الجميل أن يتعلمه الصغار والكبار لتوظيف الرسم والفن في أمور تجميل البلد».
من جهته، بين مدير المشروع م.عبدالله ياسين، في تصريح صحافي، انه تم عمل منصة لتسهيل عملية «الفن الثالث»، واختيرت منطقة المسايل كنموذج للانطلاقة، كما تم اختيار عشرة محولات من قبل لجنة محلية وجرى اختيار عشرة فنانين للرسم عليها، مبينا أن اللجنة درست مسبقا اختيار الرسومات والألوان والتصاميم.
ويتخلل الفعالية نشاط رياضي من قبل ناد رياضي محلي للمشي والركض الخفيف في مسار محدد بأعلام تقود المشاركين حول الجداريات الجديدة في فترات مختلفة خلال أيام الفعالية.

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