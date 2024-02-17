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نورة الإبراهيم تقدم كتاباً قصصياً من سلسلة If Stars Could Talk

2/17/2024 11:25:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت الكاتبة م.نورة الإبراهيم كتابا قصصيا مصورا من سلسلة if stars could talk باللغة الإنجليزية والعربية، وذلك تزامنا مع احتفال الكويت بعيدي الاستقلال والتحرير.
ويعرض الكتاب بشكل جميل عبر قصة تحتوي على رسومات كارتونية لإيصال شرح القصة للأطفال بطريقة ممتعة ومبسطة عن عيد استقلال الكويت بين الماضي والحاضر وعن عيد التحرير وعن قيمة الوطن وأهمية الولاء والانتماء له.

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