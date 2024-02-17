نورة الإبراهيم تقدم كتاباً قصصياً من سلسلة If Stars Could Talk

نورة الإبراهيم تقدم كتاباً قصصياً من سلسلة If Stars Could Talk
التاريخ
2/17/2024 11:25:09 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدرت الكاتبة م.نورة الإبراهيم كتابا قصصيا مصورا من سلسلة if stars could talk باللغة الإنجليزية والعربية، وذلك تزامنا مع احتفال الكويت بعيدي الاستقلال والتحرير.
ويعرض الكتاب بشكل جميل عبر قصة تحتوي على رسومات كارتونية لإيصال شرح القصة للأطفال بطريقة ممتعة ومبسطة عن عيد استقلال الكويت بين الماضي والحاضر وعن عيد التحرير وعن قيمة الوطن وأهمية الولاء والانتماء له.
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