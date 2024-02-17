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السفير الفلسطيني: 60 سفارة معتمدة و40 شركة تشارك في ((بازار الجود))

2/17/2024 11:25:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
بمناسبة انطلاق «بازار الجود» الخيري الدولي لصالح اطفال قطاع غزة غدا الاثنين، شكر سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب الكويت وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على الدعم المتواصل والدائم الذي تقدمه لفلسطين وشعبها ولقضيتها. كما توجه طهبوب بالشكر والتقدير إلى «النادي الديبلوماسي الدولي» على «هذه المبادرة الإنسانية والمهمة تجاه اطفال قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لعدوان شرس من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأدى حتى اللحظة الى استشهاد نحو 28 ألف شخص واصابة وفقدان اكثر من 70 الف مواطن غالبيتهم من الاطفال والنساء».
وشكر طهبوب جمعية الهلال الاحمر الكويتي «على مشاركتها واشرافها المالي على هذا البازار وتكفلها بمتابعة ارسال ريع البازار لصالح اطفال القطاع الحبيب».
وقال طهبوب ان «سفارة دولة فلسطين ستشارك في هذا البازار إلى جانب اكثر من 60 سفارة معتمدة في الكويت وأكثر من 40 شركة من كبريات الشركات الكويتية وغير الكويتية التي هبت مشكورة للمشاركة في هذه الحملة الإنسانية تجاه أطفال القطاع الحبيب».
وأضاف ان «سفارة دولة فلسطين ستعرض في جناحها عددا كبيرا من المنتجات الفلسطينية الغذائية والتراثية والحرفية».
من ناحيتها، قالت إيفتا بالميلي، زوجة السفير السويسري لدى البلاد تيزيانو بالميلي، التي تشارك في هذا البازار مع نحو 27 لوحة رسمتها هي وابنها ليوناردو البالغ من العمر 5 سنوات، «بالنسبة لي من المهم جدا دعم هذه المبادرة الإنسانية، خاصة كأم».
وأضافت بالميلي «بالنسبة لنا، كأمهات، أطفالنا هم الأشخاص الأكثر حبا والأكثر أهمية في العالم، ومن خلال هذه المبادرة، يمكننا أن نشارك حبنا مع أطفال غزة، الذين يحتاجون إليه بشدة».
وتابعت «في الأشهر الثلاثة الماضية، وللمساهمة في البازار، قمت برسم عدة لوحات، بعضها مع ابني البالغ من العمر 5 سنوات. لقد قمت أيضا بحياكة بعض الجوارب والقبعات والحقائب».
وقالت بالميلي: «تشترك كل من سويسرا والكويت في تقليد طويل في تعزيز السلام والمساعدة الإنسانية، وبالنسبة لي، كزوجة السفير السويسري في الكويت، يمثل هذا البازار فرصة لإظهار تضامننا من خلال هذه اللفتة».

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