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مبرة العوازم الخيرية شاركت في حفلي ((شاحنات السلام)) و((البغلي للابن البار))

2/17/2024 11:25:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت مبرة العوازم الخيرية ممثلة برئيس مجلس إدارتها حمد البسيس، وأمين صندوقها د.أحمد الشبو في فعاليات الحفل الختامي لحملة شاحنات جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والمخصصة لأهلنا في غزة وسورية واليمن وقيرغيزيا، والمشاركة بفعاليات تكريم أبناء الكويت البررة بمسابقات جائزة البغلي للابن البار، أحد مشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي.
وقال البسيس في تصريح صحافي حول المشاركة في الحفل الختامي لـ«شاحنات السلام»: نشكر رئيس جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية نبيل حمد العون، على توجيه الدعوة لمبرة العوازم الخيرية للمشاركة في الحفل، مشيدا بالدور الكبير والمميز للجمعية في تقديم يد العون والمساعدة للمتضررين والمنكوبين في مناطق عدة.
وفي سياق متصل، أشاد البسيس خلال الحفل الختامي لجائزة البغلي للابن البار بالجهود المميزة والبصمات الخيرية الواضحة لإبراهيم البغلي ومبرته الرائدة، والتي اتسمت بالتفاعل والتجاوب والتعاون مع بقية مؤسسات العمل الخيري الكويتي، مضيفا أن الجائزة تعد نموذجا ملهما ومعززا لمكانة العمل الخيري الكويتي.

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