Sunday, 18 February 2024 09:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرجس: جناح ((القُصّر)) في مهرجان ((أغلى وطن)) سلّط الضوء على دور وخدمات وطبيعة عمل الهيئة

2/17/2024 11:25:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
بــرعاية وحضور وزير شؤون الديـــوان الأميــري رئيس مجلس أمناء مكتب الشهيد الشيخ محمد العبدالله، شاركت الهيئة العامة لشؤون القصر في معرض «أغلى وطن»، والذي اختتم فعالياته أمس بتنظيم من مكتب الشهيد بمناسبة الأعياد الوطنية.
واستقبل مدير عام الهيئة م.حمد البرجس وزير شؤون الديوان الأميري في جناح الهــيئة بالمعرض، حيث قدم له شـــرحا عن الهيئة ودورها وتـــطورها وطبيعتها وخدماتها المتنوعـــة والشرائح المستفيدة منها، مبينا أن مشـــاركة الهيئة في المعرض جاءت فـــي إطار الاحتفال بالأعياد الوطنية ولتـــأكيد حـــرص الهيئة على تكثيف أنشطتها وفعالياتها التي تعزز الانتماء وإحياء المناسبات الوطنية.
وأوضـــح البــرجس أن الهيئة سعت لتعريف المواطن والمقيم بالتضحيات التي قدمها أبطال الكويت وإيصال رسالة بأن ذكرى الشهداء الأبرار وبطولاتهم ما زالت خالدة في ذاكرة كل مواطن ولتعزيز قيم الولاء في نفوس أبنائنا من الجيل الحالي الذي لم يعش تلك الفترة، كما أن كوادرنا قاموا خلال مشاركتهم بالمعرض بالتعريف بالهيئة وتطورها وطبيعتها ودورها وخدماتها المتنوعة والشرائح المستفيدة منها عبر توزيع الكتيبات التعريفية والعروض المرئية والشرح المباشر.

MENAFN17022024000130011022ID1107865064

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث