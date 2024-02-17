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((زين)) توقِّع شراكة إستراتيجية مع كلية الكويت التقنية

2/17/2024 11:25:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «زين» عن توقيعها لشراكة استراتيجية مع كلية الكويت التقنية ktech لدعم مختلف الأنشطة الطلابية والأكاديمـية والثــقافية والرياضية التي تنظمها الكلية خلال العام الدراسي الجاري، وذلك استمرارا في مساعيها المتواصلة لدعم العملية التعليمية وتمكين الطلبة والشباب في المجتمع الكويتي.
وتم توقيع الشراكة بمقر «زين» الرئيسي في الشويخ بحضور رئيس مجلس أمناء كلية الكويت التقنية مشاري أيمن بودي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ونائب رئيس الكلية عبدالرحمن العجيل، ومسؤولي الطرفين.
وعبر هذه الشراكة، تقوم «زين» بدعم مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التي تنظمها الكلية خلال العام الدراسي الحالي، مثل الكرنفال السنوي للطلبة والطالبات الذي يقدم العديد من الفقرات الثقافية والترفيهية والتفاعلية، بالإضافة إلى دعم المنافسات الرياضية التي تنمي روح الفريق الواحد وتحفز النشاط البدني مثل بطولة كرة قدم الصالات الرمضانية للطلبة، وبطولة كرة الطائرة الرمضانية للطالبات، وغيرها.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من حرص «زين» الدائم على المشاركة الفاعلة بدعم العملية التعليمية والتفاعل المباشر مع اهتمامات الطلبة والشباب بمختلف المراحل الدراسية، وذلك من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية والجامعات والكليات من القطاعين العام والخاص.
وتأسست كلية الكويت التقنية ktech بمرسوم أميري رقم 303 للعام 2005 بهدف تقديم الفرص للطلبة والطالبات المهتمين بسلك مسار التعليم العملي، وهي مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، وتوفر برامج دبلوم معتمدة لمدة سنتان، وتعتمد فلسفتها على تأهيل الخريجين ليكونوا مستعدين لخوض سوق العمل عبر برامج تدريبية تعمل على صقل المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

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