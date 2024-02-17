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((الشؤون)) كرّمت الخميس في ختام المخيم الربيعي

2/17/2024 11:25:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف عبدالعزيز ساري الداعية د.عثمان الخميس بحضور الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري سالم الرشيدي، والوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بالإنابة د. بدر العدواني ومديري الإدارات في اختتام فعاليات المخيم الربيعي الـ21 تحت شعار «نعمة وطن» لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية الذي أقامته إدارة التوعية والإرشاد خلال الفترة من 12 إلى 15 الشهر الجاري، وذلك تحت رعاية وكيل وزارة الشؤون وبدعم من جمعية إحياء التراث الإسلامي وبمشاركة جمعية صندوق إعانة المرضى وفريق ضوى اليادة التطوعي ووزارة الأوقاف.
وتوجّه مدير إدارة التوعية والإرشاد طارق القطان إلى جميع الحاضرين بالشكر على نجاح المخيم الربيعي.

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