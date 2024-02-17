تشكيل المجلس الأعلى للبترول

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للبترول. ونص المرسوم على:
مادة أولى
يشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجس الأعلى للبترول المشار إليه، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.
2 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
3 - وزير المالية.
4 - وزير التجارة والصناعة.
5 - وزير الخارجية.
6 - محافظ بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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