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نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة يرأس تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية

2/17/2024 11:25:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
تشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وعضوية كل من:
1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
2 - وزير الخارجية.
3 - الأمين العام لمجلس الوزراء.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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