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وزير التجارة يشرف على جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان

2/17/2024 11:25:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح قرارا بنقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان. ونص القرار على:
مادة أولى
ينقل الى وزير التجارة والصناعة الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

MENAFN17022024000130011022ID1107865056

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