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الضاعن استقبل وفداً من محاكم الأسرة في قطر

2/17/2024 11:25:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
استقبل وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم د.فهد الضاعن وفدا من محاكم الأسرة في دولة قطر الشقيقة، وتم خلال اللقاء عرض آلية العمل في القطاع والإدارات التابعة والجهود المبذولة في سبيل خدمة الجمهور الكريم. بعد ذلك، كانت هناك جولة ميدانية تعريفية تم خلالها الاطلاع على آلية إنجاز المعاملات في القطاع. وفي ختام المقابلة، قام الوكيل المساعد بتقديم الهدايا التذكارية وتزويد الضيوف ببعض مطبوعات القطاع. تأتي هذه المقابلة على هامش زيارة وفد قضائي قطري رفيع المستوى لوزارة العدل لتبادل الخبرات مع أشقائهم في دولة الكويت.

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