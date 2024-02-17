فهد اليوسف: بذل كل الجهود ومواصلة العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات العسكرية

الالتزام بالتعليمات والجدية والحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على ترجمة التوجيهات السامية والحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد، وذلك ببذل كل الجهود ومواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات العسكرية في البلاد، ووضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره فوق كل مصلحة، مضيفا أن المؤسسة العسكرية يقع على عاتقها اليوم مسؤوليات كبيرة ومهام جسيمة تتطلب الالتزام بالتعليمات والجدية والحزم بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.جاء ذلك خلال ترؤسه بمقر وزارة الدفاع لاجتماع ضم كبار القيادات بوزارتي الدفاع والداخلية، أوضح خلاله بأن تطوير قدرات وإمكانيات القطاعات العسكرية في البلاد يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ونحن بدورنا سوف نعمل بعون الله تعالى ضمن توجيهات وتعليمات سموهما، من خلال المتابعة الدائمة والمستمرة للجهود التي تبذل والقرارات التي تتخذ، مع الأخذ بعين الاعتبار تسخير جميع الإمكانيات، وتذليل مختلف العقبات في سبيل تحقيق الرؤية والأهداف المرجوة.