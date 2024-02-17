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مؤتمر ((المرأة العربية والسلام)) لمجلس الأمن: وقف الإبادة الجماعية في غزة ومنع التهجير بكل أشكاله

2/17/2024 11:25:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجه المشاركون في المؤتمر الإقليمي «المرأة العربية والسلام والأمن: التحديات أمام النساء في المنطقة العربية وقف الحرب على غزة الآن وليس غدا» نداء عاجل لمجلس الأمن الدولي لإصدار قرار صارم بوقف الحرب على غزة فورا لمنع مواصلة عملية الابادة الجماعية وقف التهجير بكل اشكاله.
وقالت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد أمس الأول، في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، ان النداء الصادر عن المؤتمر طالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى اهالي القطاع وبخاصة المساعدات العاجلة للنساء والفتيات والأطفال.
وأشارت إلى أن النداء طالب ايضا بإطلاق مبادرة أممية فورية لانهاء الاحتلال الاسرائيـــلي للأراضـــــي الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته الوطنية المستقلة طبقا لحدود 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية وإقرار الحقوق الوطنية لفلسطينيي الشتات.
وقالت إن المؤتمر وجه نداء عاجلا ايضا إلى الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش لإطلاق ورشة اممية لمراجعة تطبيق القرار 1325 والنظر في استكمال آليات إنفاذه بشكل فعال لحماية جدية للنساء والفتيات في زمن الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال.
وأوضحت السعد ان المؤتمر طالب أيضا غوتيرش بإيفاد لجنة تحقيق واستقصاء في الانتهاكات التي تعرضت وتتعرض لها النساء والفتيات تحت الاحتلال الاسرائيلي وفي ظل الحرب على غزة وضد الفتيات والنساء الأسيرات في السجون الإسرائيلية.
وقالت ان المؤتمر بعث أيضا بنداء عاجل إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز في جنيف لإرسال بعثة عاجلة إلى غزة وإلى فلسطين المحتلة لجمع المعلومات والوثائق حول الانتهاكات الحاصلة وإجراء مقابلات حية مع الضحايا وأهاليهم اتخاذ قرار واضح إدانة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية.
ولفتت إلى ان المؤتمر بعث بنداء عاجل إلى الصليب الاحمر الدولي وسائر وكالات الاغاثة الدولية والاقليمية لمضاعفة الجهود من اجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة وسائر فلسطين المحتلة وبخاصة المساعدات الضرورية للفتيات والنساء.
وأوضحت ان المؤتمر بعث كذلك بنداء عاجل إلى المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية يطالب بحشد الطاقات وإطلاق حملة واسعة لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة وسائر فلسطين ورفع قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحاكمتهم وعدم افلاتهم من العقاب.

MENAFN17022024000130011022ID1107865053

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