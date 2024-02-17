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نواف السعود: لن يتعرض أي عامل للضرر جراء دمج مصنعي تعبئة الغاز المسال مع البترول الوطنية

2/17/2024 11:25:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود دعمه الكامل لحقوق العاملين في شركة ناقلات النفط الكويتية، مشددا على أنه لن يتعرض أي عامل للضرر جراء الخطط المستقبلية بدمج مصنعي تعبئة الغاز المسال مع شركة البترول الوطنية. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ نواف السعود وفدا من نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية برئاسة نواف فهد العنزي.
وأكد الشيخ نواف السعود على ضمان حقوق العاملين أثناء تنفيذ عملية الدمج لأن حقوق العاملين تأتي دائما على رأس اولويات مؤسسة البترول. وشدد على أنه في حال نشوء أي تطورات مستقبلية تخص قضايا العاملين سيتم التباحث بها مع ممثلي النقابة بشكل دوري، وذلك تمسكا بمبدأ تعاون الجهود ودعما لسياسة الباب المفتوح للجميع.
وأكد على اهتمامه وحرصه الكامل بتحقيق الاستقرار الوظيفي للعمال وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم والرجوع للنقابات في أي مواضيع تهم العمال والمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم.
من جهته، أكد رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية نواف العنزي ان اللقاء تضمن كذلك موضوع قطاع رجال الأمن المتواجدين بكل من مركز التدريب البترولي ومؤسسة البترول الكويتية، حيث عرضت النقابة اهم مطالبهم وخاصة معالجة الجمود الوظيفي وضرورة ضمان الحقوق المستقبلية لهم، حيث أبدى الشيخ نواف السعود تفهمه الكامل لهذه المطالب وضرورة إنجازها قريبا وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في المؤسسة.
وتابع العنزي «كذلك تم التنويه عن أهمية التحرك والعمل في تبني وتطبيق سلم TPL وتفعيل مسمى وظيفي «مستشار» في شركة ناقلات النفط الكويتية كما هو معمول في باقي الشركات الزميلة، وذلك لما له من اهمية قصوى في تجديد الدماء فنيا وإداريا ومواكبة القطاع هيكليا، مما سيسهم بفاعلية في حل معضلة الجمود الوظيفي في الشركة.
واستطرد العنزي وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما يحدث في مصانع تعبئة الغاز المسال، حيث تحتم طبيعة الأعمال بالاستعانة بتخصصات فنية دقيقة مما تتطلب أعمالا استشارية وخبرات متينة، وهو ما سيضمن إضافة قيمة إيجابية على الصعيدين المهني والهيكلي.
وفي ختام اللقاء، وجه العنزي الشكر لرئيس المؤسسة لاتباع سياسة الابواب المفتوحة منذ توليه منصبه والاستماع للنقابات وحرصه الكامل على تحقيق مطالبهم المستحقة، مشددا على ان نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية لم تدخر أي جهد في الحفاظ على حقوق عمال الشركة والمطالبة بالمزيد من المكتسبات والحقوق العادلة.

MENAFN17022024000130011022ID1107865052

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