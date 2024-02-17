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العصيمي لـ ((الأنباء)): 90.3% نسبة إنجاز مشروع شارع القاهرة

2/17/2024 11:25:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
كشف مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م. خالد العصيمي في تصريح لـ «الأنباء» عن ان مشروع انشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف امطار وصحية وخدمات اخرى لشارع القاهرة بلغت نسبة إنجازه حتى 31 يناير 2024 نحو 90.03%.
وأضاف العصيمي ان هذا المشروع جزء من شبكات الطرق التي تقوم الهيئة بتجديدها وتنفيذها من ضمن خطة التطوير والتحديث لشبكة الطرق في الكويت.
وأشار إلى ان المشروع يهدف إلى تحقيق التدفق السلس لحركة المرور ورفع كفاءة الطرق الحالية وإعادة تأهيلها لتكون طرقا من الطراز العالمي ورفع معايير السلامة والأمان على تلك الطرق لتحقيق اعلى المعايير وبالتالي تقليل نسبة الحوادث المرورية وتحسين مستوى الخدمة على الطرق لمواكبة الازدحام المروري الناتج عن تطور المناطق المحيطة وزيادة الكثافة السكانية مع الاخذ بالاعتبار ظروف حركة المرور المستقبلية المتوقعة.
ولفت إلى ان المشروع يهدف كذلك إلى تطوير شارع القاهرة الممتد من حولي إلى الكويت ويشمل أيضا تطوير جزء من الطريق الدائري الثالث بطول 2.4 كم، وتطوير جزء آخر من طريق خالد يوسف المرزوق (الدائري الثاني) بطول 1.8 كم.
ولفت إلى ان نطاق العمل يشمل تنفيذ إجمالي 9.120 م طولي من الطريق و2.300 م من الطرق لعدد 3 أنفاق على طول شارع القاهرة وعدد 5 جسور للمركبات وجسر علوي للالتفاف وعدد 7 جسور للمشاة وعدد 5 جسور للخدمات، بالإضافة إلى اعمال الخدمات الاخرى للعديد من انواع شبكات البنية التحتية.
وتشمل اعمال العقد ما يلي:
1- أعمال طرق بطول يزيد على 11 كم.
2- إنشاء 3 أنفاق بالطرق.
3- إنشاء 5 جسور للمركبات وجسر التفاف علوي و7 جسور للمشاة، بالإضافة إلى 5 جسور للخدمات.
4- أعمال شبكات المياه.
5- أعمال شبكات صرف مياه الامطار وشبكات الصرف الصحي.
6- أعمال شبكات انارة الطرق.
7- أعمال التخطيط المروري والعلامات المرورية بالطرق.
8- أنظمة التحكم المرورية وإشارات المرور وغيرها من الأعمال الأخرى المرتبطة.

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