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وزير الخارجية استعرض مع نظرائه في عدد من الدول أبرز القضايا الإقليمية والدولية

2/17/2024 11:25:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقي وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، والتي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية، خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.
كما التقى وزير عبدالله اليحيا وزير خارجية جمهورية لبنان الشقيقة مع د.عبدالله بو حبيب.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية، ومنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
والتقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.
والتقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات والأصعدة.
وناقش اللقاء أيضا عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية، والتي من ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها إلى جانب كيفية تعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما تم بحث مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.
كما التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية البحرين د.عبداللطيف الزياني، وقالت «الخارجية» في بيان لها إن اللقاء استعرض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية خاصة المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.
والتقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير الخارجية المصري سامح شكري ، حيث ذكرت «الخارجية» في بيان لها، أن اللقاء استعرض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وبحث أوجه تعزيز العمل الثنائي في كل المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.
كما التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.
والتقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير الخارجية العراقي د.فؤاد محمد حسين.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كل المجالات التي تخدم آفاق العمل المشترك بما في ذلك الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لما بعد العلامة 162.

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