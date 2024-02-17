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مراكز متقدمة لنادي باسل الصباح في البطولة العربية لـ ((دراغ ريس))

2/17/2024 11:24:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب مدير عام نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات سيف المطيري عن سعادته بتحقيق متسابقي النادي مراكز متقدمة في منافسات الجولة الخامسة من البطولة العربية لـ «دراغ ريس 2024» في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال المطيري إن متسابقي النادي أثبتوا قدرتهم على صعود منصات التتويج والتفوق في مختلف مسابقات البطولة، مشيرا إلى أن المشاركة في مثل هذه البطولات تعطي المتسابق خبرة للتنافس في مختلف البطولات.
وأعرب عن شكره وتقديره لنادي سباق السيارات والدراجات النارية القطري على حسن التنظيم والاستقبال، معربا عن تمنياته في تحقيق المزيد من الإنجازات لاسيما ان هناك جولة أخيرة لهذه البطولة.
وحقق متسابقو نادي باسل الصباح مراكز متقدمة في عدد من فئات البطولة العربية لـ «دراغ ريس 2024» والتي انطلقت في يناير الماضي وتختتم الأسبوع المقبل.

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