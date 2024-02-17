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الظفيري ثالثاً ببطولة قطر للسباقات الصحراوية

2/17/2024 11:24:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق المتسابق ضاري الظفيري المركز الثالث في فئة السيارات ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة قطر للسباقات الصحراوية رالي «باها قطر» التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.
وأعرب الظفيري عن سعادته بتحقيق المركز الثالث في هذه البطولة التي يشارك فيها العديد من المتسابقين من عدة بلدان، مؤكدا أن المشاركة في مثل هذه السباقات تعزز من خبرة السائق والقدرة على تحقيق الإنجازات في المستقبل.
وقال إنه حصل أيضا على المركز الرابع في الترتيب العام لفئة السيارات ودراجات الدفع الرباعي (بقي)، مشيرا إلى أنه يعتبر من أصغر المشاركين في هذه البطولة التي تستضيفها الدوحة.
وأشاد الظفيري ببطولة قطر للسباقات الصحراوية وبمستوى التنظيم، معربا عن تمنياته تحقيق المزيد من الإنجازات لاسيما أن الجولة المقبلة لهذه البطولة ستكون في أبريل المقبل.

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