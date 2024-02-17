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عودة وفد ((قوى المعاقين)) بـ 24 ميدالية من الإمارات

2/17/2024 11:24:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال نائب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ناصر العجمي إن فوز المنتخب الوطني لألعاب القوى للمعاقين بـ 24 ميدالية متنوعة في بطولتي ملتقى الشارقة الدولي وفزاع الدولية الـ 15 لألعاب القوى للمعاقين اللتين أقيمتا أخيرا بالإمارات تواليا يعد انجازا كبيرا.
وأضاف العجمي الذي ترأس الوفد الكويتي المشارك بالبطولتين عقب العودة للبلاد مساء أول من أمس أن هذا الحصاد الذي أتى بواقع 7 ذهبيات و10 فضيات و7 برونزيات يؤكد تفوق أبطال وبطلات ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم مشيدا بجهودهم المضنية بتحقيق هذا الكم الكبير من الميداليات.
وأشار إلى أن هذه المشاركة أثمرت أيضا تأهل لاعبين اثنين إلى نهائيات بطولة العالم لألعاب القوى للمعاقين المقبلة والتي ستجري باليابان وهما البطلان فيصل سرور في مسابقة دفع الجلة، وفيصل الراجحي في منافسات الجري على الكراسي المتحركة لمسافتي 800 متر و1500 متر.

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