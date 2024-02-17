قمة الطائرة.. ((قدساوية))

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز القادسية على العربي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدلله في ضاحية صباح السالم ضمن المباريات المؤجلة لـ «الأصفر» بسبب مشاركته في بطولة غرب آسيا الثانية، وبذلك رفع رصيده إلى 34 نقطة، فيما بقي «الأخضر» على رصيده السابق بـ 35 نقطة.
في الإطار نفسه، فاز الكويت على الساحل بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، بينما بقي الساحل على رصيده السابق بـ 3 نقاط.
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