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قمة الطائرة.. ((قدساوية))

2/17/2024 11:24:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز القادسية على العربي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدلله في ضاحية صباح السالم ضمن المباريات المؤجلة لـ «الأصفر» بسبب مشاركته في بطولة غرب آسيا الثانية، وبذلك رفع رصيده إلى 34 نقطة، فيما بقي «الأخضر» على رصيده السابق بـ 35 نقطة.
في الإطار نفسه، فاز الكويت على الساحل بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، بينما بقي الساحل على رصيده السابق بـ 3 نقاط.

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