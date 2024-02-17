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اليوم.. قمة السلة بين ((العميد)) و((البرتقالي))

2/17/2024 11:24:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يصطدم فريق سلة كاظمة بنظيره الكويت في الـ 7:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن مواجهات الجولة الـ7 للدوري العام، وعلى الصالة نفسها يلتقي النصر سادس الترتيب بـ17 نقطة نظيره اليرموك التاسع والأخير بـ15 نقطة في الـ5 مساء.
وتأتي قمة دوري السلة في المراحل الأخيرة للمسابقة، إذ يسعى «العميد» الذي يحل في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن القادسية المتصدر (29 نقطة)، إلى الفوز في مواجهة «البرتقالي» الثالث برصيد 24 نقطة، للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب، وذلك قبل الذهاب إلى الدور نصف النهائي الحاسم على لقب الدوري، حيث يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث لضمان مقعد في المباراة النهائية على اللقب.
ويضم الكويت حامل اللقب العديد من العناصر المميزة في صفوفه، والتي متى ما قدمت المستوى الفني المتوقع منها فإن مهمة كاظمة ستكون صعبة للغاية، من بينهم الأخوان حمد ومحمد عدنان وتركي حمود وألكسندر الغيص وعمران جوهر، والمحترفان الثلاثة الهاييتي كادي لالان، والأميركيان ماركوس جورجيوس هانت، وتوني كار، وعلى الجهة الأخرى يملك «البرتقالي» العديد من المواهب المتميزة في صفوفه بقيادة أحمد البلوشي وعبدالعزيز الحميدي ويوسف بورحمة وعبدالرحمن جمعة، والأميركيين كلينت شابمان وترافيس ليسلي.

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