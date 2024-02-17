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العربي يتلاعب بالنصر ويُسقطه بسداسية

2/17/2024 11:24:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
سجل العربي المتصدر فوزا كبيرا على حساب ضيفه النصر 6-3 مساء أمس على ستاد «صباح السالم» ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.
ورفع «الأخضر» رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد «العنابي» عند 21 نقطة في المركز الخامس.
فرض العربي أفضيلته وأسلوبه على مجريات الشوط الأول بعدما أحكم لاعبوه قبضتهم على وسط الملعب وتمكنوا من تعطيل لاعبي المنافس مع معاناة «نصراوية» واضحة في مجاراة التفوق «العرباوي».
وسجل مهاجم «الأخضر» النيجيري أنايو إيوالا هدف السبق لفريقه بعد تحضير من بدر طارق (10)، وعزز المغربي وليد الصبار من تقدم العربي إثر مجهود فردي مميز منه وسط تشتت دفاع النصر (15).
واستطاع «العنابي» أن يقلص الفارق من فرصته الوحيدة في الشوط الأول عبر كرة عرضية «مرسومة» من سلمان بورمية حولها مشعل الشمري برأسه في شباك «الأخضر» (17).
وأعاد المتألق حمزة خابا الفارق لسابق عهده لصالح العربي بعد استقباله للكرة الثابتة التي نفذها الصبار داخل منطقة الجزاء وسددها في شباك حارس النصر خالد العجاجي (44)، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الأخضر» 3-1.
وفي الشوط الثاني، وسع بدر طارق الفارق بتسجيله الهدف «العرباوي» الرابع مستغلا ضعف الرقابة «النصراوية» (53).
بعد ذلك، هدأ رتم المباراة وقلت الفرص المتاحة للتسجيل، رغم بعض المحاولات القليلة والتي كان أبرزها تسديدة من لاعب النصر سلمان بورمية، أبعدها حارس العربي سليمان عبدالغفور لركلة ركنية (57).
وأحرز الكولومبي هانسيل زاباتا الهدف الثاني للنصر برأسه إثر عرضية من الظهير الأيمن محمد الفارسي (80).
ووضع جناح العربي بندر السلامة بصمته في المباراة بتسجيله الهدف الخامس بطريقة جميلة (81).
ومن ركلة ركنية، حول مدافع النصر السوري عبدالله الشامي الكرة إلى شباك الحارس سليمان عبدالغفور محرزا الهدف الثالث لفريقه (90+2). ورفع التونسي أيمن الصفاقسي حصيلة العربي إلى «نصف درزن» بإحرازه الهدف السادس (90+4)، ليخرج «الأخضر» فائزا بنتيجة 6-3.

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