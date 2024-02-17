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الشباب يقيل مدربه.. والشلاحي يشيد بأداء لاعبي الجهراء

2/17/2024 11:24:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
قرر مجلس إدارة نادي الشباب إقالة مدرب الفريق الاول لكرة القدم المونتنيغري سلافيو لجاب، وذلك بعد الخسارة من الجهراء 0-5 في افتتاح الجولة الـ16 لبطولة دوري زين الممتاز أول من أمس، حيث تسببت الخسارة في دخول فريق الشباب منطقة حرجة في صراع تفادي الهبوط إلى الدرجة الاولى.
وقال نائب رئيس جهاز الكرة حيدر صابر لـ «الأنباء» ان مجلس الإدارة كان له قرار منذ ثلاث جولات سابقة بإقالة المدرب الا انه فضل منحه الفرصة لتصحيح الاخطاء خصوصا اننا وفرنا له كل شيء ولكن بعد الخسارة الثقيلة من الجهراء الذي نكن له كل التقدير والاحترام وبهذه النتيجة كان لا بد من وضع حد لمسيرة المدرب مع الفريق.
ولفت إلى «اللخبطة الفنية» التي واكبت تشكيلة المدرب وطريقة ادارته للمباراة رغم توفير الجهاز الاداري كل متطلبات الجهاز الفني من لاعبين محترفين او محليين، مضيفا اننا نأمل ان تساهم هذه الخطوة في تصحيح مسار الفريق في القادم من المباريات.
من جانبه، قال مدرب فريق الجهراء عبدالله الشلاحي «انه رغم الظروف والمشاكل التي نعاني منها وهي باتت معروفة للجميع فقد نجحنا أخيرا في تقديم مستوى واداء ونتيجة واثبتنا من خلالها من هو فريق الجهراء، مضيفا ان هذا الفوز يحسب للاعبين وليس للمدرب فقط او الجهاز الاداري، فهم من قام بتنفيذ التعليمات مع الالتزام بالتركيز الذي كنا نفتقده في المباريات السابقة».

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