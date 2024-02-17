الشباب يقيل مدربه.. والشلاحي يشيد بأداء لاعبي الجهراء

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
قرر مجلس إدارة نادي الشباب إقالة مدرب الفريق الاول لكرة القدم المونتنيغري سلافيو لجاب، وذلك بعد الخسارة من الجهراء 0-5 في افتتاح الجولة الـ16 لبطولة دوري زين الممتاز أول من أمس، حيث تسببت الخسارة في دخول فريق الشباب منطقة حرجة في صراع تفادي الهبوط إلى الدرجة الاولى.
وقال نائب رئيس جهاز الكرة حيدر صابر لـ «الأنباء» ان مجلس الإدارة كان له قرار منذ ثلاث جولات سابقة بإقالة المدرب الا انه فضل منحه الفرصة لتصحيح الاخطاء خصوصا اننا وفرنا له كل شيء ولكن بعد الخسارة الثقيلة من الجهراء الذي نكن له كل التقدير والاحترام وبهذه النتيجة كان لا بد من وضع حد لمسيرة المدرب مع الفريق.
ولفت إلى «اللخبطة الفنية» التي واكبت تشكيلة المدرب وطريقة ادارته للمباراة رغم توفير الجهاز الاداري كل متطلبات الجهاز الفني من لاعبين محترفين او محليين، مضيفا اننا نأمل ان تساهم هذه الخطوة في تصحيح مسار الفريق في القادم من المباريات.
من جانبه، قال مدرب فريق الجهراء عبدالله الشلاحي «انه رغم الظروف والمشاكل التي نعاني منها وهي باتت معروفة للجميع فقد نجحنا أخيرا في تقديم مستوى واداء ونتيجة واثبتنا من خلالها من هو فريق الجهراء، مضيفا ان هذا الفوز يحسب للاعبين وليس للمدرب فقط او الجهاز الاداري، فهم من قام بتنفيذ التعليمات مع الالتزام بالتركيز الذي كنا نفتقده في المباريات السابقة».
MENAFN17022024000130011022ID1107865041
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.