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((يد)) الكويت والقادسية يعبران القرين والنصر

2/17/2024 11:24:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز الكويت حامل لقب الدوري العام لكرة اليد على القرين بنتيجة 42-32 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ورفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي القرين على رصيده السابق بنقطة واحدة. أدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من حسين أشكناني وحمد فيصل.
وفي مباراة أخرى، استعاد القادسية توازنه بعد خسارته في الجولة الأولى من كاظمة 32-31 بفوزه على النصر 32-30 ليكسب الأصفر أول نقطتين في مشواره، بينما ظل العنابي على رصيده السابق بنقطتين. أدار المواجهة الطاقم التحكيمي المكون من ثامر أشكناني وأحمد الأحمد.
واعتمد مدرب الكويت الوطني هيثم الرشيدي على كل من عبدالله الخميس، صالح الموسوي، عبدالله الغربللي، والمحترفين آنخل هيرنانديز وفرانكس كارول ومن خلفهما حارس المرمى علي صفر ومحمد بويابس ومشعل الحربي. بينما اعتمد مدرب القرين زيكيكا مياوسكوفيتش على كل من المحترفين أولفير رابيك ونيكولا سكروبيك ومبارك يوسف وفهد العميري في حراسة المرمى إلى جانب محمد العربيد، ومحمد المطيري، وعبدالله الشمري، وفرج برجس وعبدالهادي حاجية.
وكان القرين نداً عنيداً في الدقائق الأولى والتي كانت تشير فيها النتيجة إلى التعادل 8-8 إلا أن خبرة الكويت تغلبت في النهاية على المنافس.
أما في مواجهة القادسية فاعتمد المدرب زوران كاستراكوفيتش على كل من المحترفين فالدان ليبوفينا وسيلجلي كلادوروفيتش بالإضافة إلى كل من محمد اليحيوح، وباقر خريبط، وعبدالله العطية، وعبدالله الحجرف، وعبد الوهاب المزين وفي الحراسة على عبدالله جرخي وفهد كرم. وكانت الأفضلية للنصر في الشوط الأول، إلا أن الملكي استفاق وعاد ليضع الأمور في نصابها ويخطف نتيجة اللقاء في الدقائق العشر الأخيرة خاصة مع إصابة لاعب العنابي مشاري العتيبي.
إلى ذلك، فاز كاظمة على اليرموك أمس بنتيجة 34-32 ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 4 نقاط فيما بقي اليرموك دون رصيد من النقاط.

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