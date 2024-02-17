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((التعليم الخاص)) بطل دوري وربة للسلة

2/17/2024 11:24:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توج فريق الإدارة العامة للتعليم الخاص B بلقب دوري بنك وربة لكرة السلة للمرحلة الثانوية والذي نظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بعد الفوز على منطقة الأحمدي التعليمية 70-58 خلال المباراة النهائية التي جمعتهما بصالة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بحضور رئيس الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة ضاري برجس والموجة العام للتربية البدنية في وزارة التربية - نائب رئيس الاتحاد المدرسي وليد عايش بينما جاء فريق منطقة مبارك الكبير ثالثا بعد الفوز على منطقة حولي 43-37، وقد حصل اللاعب طلال الخميس من منطقة الأحمدي التعليمية على جائزة أفضل لاعب في الدوري.
وفي هذا الصدد، أشاد رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي في بنك وربة حمد الفوزان بالمستوي الفني الذي شهده خلال المباراة النهائية، وقال: «سعادتنا كشركاء مع الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بالمستوي الذي ظهر به اللاعبون وإبراز مواهبهم وهو من اهم أهداف الشراكة في دعم مواهب اللاعبين الصغار وخاصة لاعبي المرحلة الثانوية لتكون لهم الفرصة في الانضمام للأندية والمنتخبات.

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