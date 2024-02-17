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((البحري)) يستقبل لاعبي الأندية الملغى إشهارها

2/17/2024 11:24:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن النادي البحري الرياضي عن فتح المجال لمنتسبي الأندية الملغى إشهارها من لاعبي الرياضات البحرية، بمختلف أنواعها ولكل الأعمار في الانضمام إلى النادي، وذلك لمزاولة رياضاتهم المحببة، وصقل وتنمية قدراتهم ومواهبهم، والمحافظة على لياقتهم، وتهيئة كافة الأجواء الرياضية المناسبة لهم إلى جانب زملائهم لاعبي وأبطال النادي، ولمنحهم الفرص الكاملة للمشاركة في البطولات المحلية والخارجية، وتمثيل بلدهم الكويت خير تمثيل، وذلك وفق الأطر القانونية وعبر أجهزة فنية وتدريبية متميزة.
وأشار أمين السر العام خالد الفودري إلى أن النادي المشهر رسميا منذ العام 1966، يهمه احتضان البراعم والشباب الكويتي، لممارسة رياضاتهم البحرية بصفته الهيئة الرياضية المشهرة رسميا والمعتمدة من قبل الهيئة العام للرياضة في إدارة وممارسة أنشطة الرياضات البحرية في الكويت.

MENAFN17022024000130011022ID1107865038

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