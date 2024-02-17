((البحري)) يستقبل لاعبي الأندية الملغى إشهارها

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن النادي البحري الرياضي عن فتح المجال لمنتسبي الأندية الملغى إشهارها من لاعبي الرياضات البحرية، بمختلف أنواعها ولكل الأعمار في الانضمام إلى النادي، وذلك لمزاولة رياضاتهم المحببة، وصقل وتنمية قدراتهم ومواهبهم، والمحافظة على لياقتهم، وتهيئة كافة الأجواء الرياضية المناسبة لهم إلى جانب زملائهم لاعبي وأبطال النادي، ولمنحهم الفرص الكاملة للمشاركة في البطولات المحلية والخارجية، وتمثيل بلدهم الكويت خير تمثيل، وذلك وفق الأطر القانونية وعبر أجهزة فنية وتدريبية متميزة.
وأشار أمين السر العام خالد الفودري إلى أن النادي المشهر رسميا منذ العام 1966، يهمه احتضان البراعم والشباب الكويتي، لممارسة رياضاتهم البحرية بصفته الهيئة الرياضية المشهرة رسميا والمعتمدة من قبل الهيئة العام للرياضة في إدارة وممارسة أنشطة الرياضات البحرية في الكويت.
MENAFN17022024000130011022ID1107865038
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.