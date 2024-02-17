((الأبيض)) لتجاوز الفحيحيل.. والقادسية للتعويض أمام كاظمة

MENAFN - Al-Anbaa) ناصر العنزيتختتم مساء اليوم مواجهات الجولة الـ16 من دوري زين الممتاز بلقاءين، حيث يلعب الكويت برصيد 36 مع الفحيحيل بـ 18 نقطة على ستاد الصداقة والسلام، فيما يواجه القادسية بـ 32 نقطة كاظمة الذي يمتلك 18 نقطة على ملعب محمد الحمد. ويدخل الكويت المواجهة بمعنويات عالية بعدما حقق فوزا ثمينا على القادسية في الجولة الماضية مكنه من الصدارة التي لم يتخل عنها في الجولات الماضية وشاركها معه العربي.

ويتميز الأبيض بقوة هجومه، حيث سجل 41 هدفا حتى الآن بسبب وفرة لاعبيه المؤهلين للمهمات الهجومية، وبرز محمد دحام بشكل لافت وسجل هدفا جميلا في المباراة الماضية أمام القادسية، أما الفحيحيل فقد فاز على النصر 2-1 في الجولة الماضية ويسعى اليوم لتحقيق نتيجة طيبة تمكنه من ضمان مقعد في مجموعة الـ 6.

وفي مباراة القادسية وكاظمة، فإن الأصفر يسعى إلى تعويض خسارته الماضية ومصالحة جماهيره التي تبحث عن تحقيق بطولة هذا الموسم، ومن المتوقع أن يجري المدرب محمد المشعان تغييرا في تشكيلته الماضية. أما كاظمة فقد تراجع الى المركز السابع بعد تعادله مع خيطان سلبيا، وعليه تحقيق الفوز اليوم رغم صعوبة المهمة كي يبتعد عن مجموعة الهبوط.