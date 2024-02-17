أفراح الحجرف

أفراح الحجرف
التاريخ
2/17/2024 11:24:44 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل بدر فلاح مبارك الحجرف وإخوانه بزفاف ابنهم محمد هيف بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الــذيـن قــدموا المباركة والتهاني بـــــالمنــاسـبـة السعيدة.
ألف مبروك.
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