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وداعاً ((الصوت الرخيم)) مطلق الدخنان

2/17/2024 11:24:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
فقدت الساحة الشعرية الشعبية في الكويت والخليج الشاعر والاعلامي القدير مطلق الدخنان، الذي وافته المنية أمس الاول خارج البلاد، حسب ما ذكره نجله «طلال» عبر حسابه في منصة X.
وبرحيل «بوطلال» تكون الساحة الشعرية الشعبية والاعلامية فقدت احد فرسانها الذين حققوا شهرة واسعة في مجال الشعر والاعلام من خلال برامجه الاذاعية المميزة التي قدمها عبر اثير اذاعة الكويت منذ دخوله اليها عام 1991 حيث قدم الكثير من البرامج الشعرية الاذاعية مثل «مرسى الأحاسيس» و«أمسياتنا» و«ليلة شعر»، بالإضافة إلى العديد من البرامج المنوعة التي رسم من خلالها خطا له لا ينافسه عليه احد وذلك من خلال صوته «الرخيم» الذي يميزه عن باقي المذيعين في الكويت والخليج خصوصا عند إلقائه الشعر في تلك البرامج الشعرية.
«الأنباء» تتقدم بأحر المواساة والتعازي إلى أهل الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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