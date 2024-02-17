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بالفيديو.. أمل غربي تُطلق ((تزعلني))

2/17/2024 11:24:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت المطربة أمل غربي أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب على قناة شركتها الرسمية على «يوتيوب» تحت عنوان «تزعلني». الأغنية من كلمات وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير. أما الكليب فهو من إخراج ساري منير، حيث صور ضمن مناظر خلابة في بالي (ماليزيا) على مدار يومين متتاليين من إنتاج شركة EK productions.
كان هذا أول تعامل مع كاريكا الذي قابلته في مصر عندما كانت تصور أغنية «قرب تعالى يا قمر».

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