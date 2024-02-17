بالفيديو.. أمل غربي تُطلق ((تزعلني))

(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلقت المطربة أمل غربي أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب على قناة شركتها الرسمية على «يوتيوب» تحت عنوان «تزعلني». الأغنية من كلمات وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير. أما الكليب فهو من إخراج ساري منير، حيث صور ضمن مناظر خلابة في بالي (ماليزيا) على مدار يومين متتاليين من إنتاج شركة EK productions.
كان هذا أول تعامل مع كاريكا الذي قابلته في مصر عندما كانت تصور أغنية «قرب تعالى يا قمر».
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