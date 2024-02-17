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((إيد وحده ما تصفق))

2/17/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في المرحلة القادمة من الأيام، سيظهر الغث والسمين وسيتم تداول العديد من المواضيع التي تعنى بالشأن الكويتي المحلي، لذلك يجب علينا توخي الحذر من كل ما من شأنه أن يقسم المجتمع او يشحن النفوس أو يستغل ضد الوحدة المجتمعية والوطنية.
وهنا يجب على الجميع أن يتذكر أننا أبناء شعب واحد وبلد واحد، ومهما تعددت الأسباب وغلبت المصالح فإنه لن يصح إلا الصحيح، ولا يستطيع كائن من كان أن يقصي الآخر.
نحن بلد قانون ودستور وديموقراطية، كما أننا يجب أن نستذكر انه لا بناء لمجتمع بالتفرقة والطعن، ولا قيام لدولة بالتشكيك والتناحر، فهناك الكثير من الأمثلة الحية حولنا من الدول العربية التي قتلها التناحر وفرقتها الطائفية والطمع ونتمنى لها الاستقرار.
وهنا يجب النظر بعين المستقبل وتغليب المصلحة العامة، كما يجب علينا الطموح والبناء الحقيقي.
يجب تشجيع الكفاءات التي تبني والابتعاد عن الاستئثار والطمع وغلبة النفس، ويجب ايضا ان نعي ونستوعب ونؤمن بأنه «إيد وحده ما تصفق».
مستحيل ان يكون البناء والتقدم بجهد فردي بل هو جهد جماعي ينبع من الايمان وحب هذا الوطن والخوف عليه.
كما يجب علينا إدراك أهمية الوضع الإقليمي للمنطقة وما يدور من أحداث حولنا وكم يتطلب ايضا الوعي واليقظة والتكاتف لمواجهة اي نوع من الأخطار الإقليمية.
أخيرا، يجــب أن يعلــم البعض ان شعب ‫الكويت‬ بجميع أطيافه شعب واع ويعــرف انــه إن كــان صمته في السابق على تصرفات البــعض من الذين يبحثون عن مصالح شخصية مستخدمين سلاح التفرقة والضرب بين فئات المجتمع أو بث الإشاعة او التحريض فهو ليس من الجهل أو الخوف وإنما من الحكمة والتعقل.
أبناء هذا البلد وكل الشرفاء المقيمين على أرض الكويت، بقيادة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، لن يترددوا في قول كلمة حق او النهي عن أي فعل من شأنه أن يعكر صفو عيشهم.
يجب على الجميع التعاون والتطلع لمستقبل أفضل، قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان - سورة المائدة آية ٢).
والله ولي التوفيق.

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