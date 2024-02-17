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البصمة!

2/17/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طبق ديوان الخدمة المدنية نظام البصمة منذ سنوات على الموظفين في الجهات الحكومية التابعة له.
لكن هناك جهات حكومية مازالت لا تطبق البصمة التي تنظم العمل في تلك الجهات الحكومية، وتحصل على جميع المكافآت رغم عدم توافر ما يثبت الحضور والانصراف.
الديوان أصدر قبل أيام قرارا بتفعيل البصمة على جميع المعلمين بشكل تجريبي قبل تطبيقها الفعلي، الأمر الذي قوبل في البداية من قبل البعض بالرفض رغم أن الهدف منه حفظ حقوق الموظفين وتنظيم العمل في تلك الجهة.
أجزم تماما بأن جميع الاعتراضات التي كانت ليست بهدف التحدي او العناد من قبل المعلمين على تطبيق نظام البصمة، حيث إن الغالبية منهم ملتزمون بحضورهم وانصرافهم، ولكن كانوا يريدون معرفة الآلية التي تنظم عملهم من حيث الحضور والانصراف والمرونة وعلاقة نصاب الحصص بذلك. جميع تلك التساؤلات تمت الإجابة عنها من قبل وزارة التربية بعد حالة الشد والجذب بتطبيق الدوام المرن لجميع المراحل بواقع 5 ساعات لرياض الأطفال و6 ساعات للمراحل الأخرى، الذي خفف من حالة الاحتقان بين المعلمين.
ينبغي كذلك إيجاد آلية تنظر بعين الاعتبار في وضع الإشراف والمراقبة وكذلك نصاب الجدول المدرسي للمعلم الذي بالأساس يريد النظام وتطبيق القانون ولكن وفق آلية واضحة ننتظر تنظيمها خلال الفترة المقبلة.
نتمنى من ديوان الخدمة بعد هذه الخطوة لبصمة المعلمين أن يطبق على الفور البصمة على الأطباء في وزارة الصحة الذين يختلق البعض منهم الأعذار بعدم قانونيتها حتى لا يتم تطبيقها عليهم، علما أن تطبيقها ينظم سير العمل ويحفظ حقوق الموظفين، كما أنها شرط أساسي للحصول على الأعمال الممتازة للموظف، وفي المقابل نجد الأطباء تصرف لهم دون هذا الشرط والاكتفاء فقط بتسجيل النسبة التقديرية التي من الممكن أن تكون سببا في فتح باب للمحسوبية من قبل المسؤول، وفي ذلك مخالفة واضحة وصريحة للقانون.
هكذا، على المسؤولين بالديوان تطبيق القانون على الجميع، لأن البصمة ضرورية وعدم الالتفات لما قد يكون هناك من أعذار مبتدعة من قبل البعض، فهناك عدد من الأطباء يعملون في القطاع الخاص ويطبقون البصمة ولم نسمع أي اعتراض من قبلهم.
ونستغرب هنا كيف يتم تقييم الأطباء في حال عدم وجود آلية للحضور والانصراف وإنتاجية ممثلة في عدد المراجعين في عيادات المستشفى خلال الدوام الرسمي والحالات التي تمت معالجتها بإحصائية توضح عمل الأطباء وتميزهم.
لذلك بات من الضروري الاستعجال في تطبيق البصمة على الأطباء بأسرع وقت أسوة بالجهات الأخرى التي كان آخرها بصمة المعلمين، ومنا إلى المسؤولين بديوان الخدمة حتى تكون هناك مساواة وعدالة للجميع.

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