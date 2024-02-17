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من ضيّع صلاته.. ضيّع حياته (2)

2/17/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نستأنف اليوم حديثنا الذي بدأناه في المقالة السابقة عن أعظم الأمور تعلقا بنا وبأولادنا، ونجاحنا وفلاحنا.. ومصيرنا ومآلنا، ألا وهي الصلاة، حتى أذكر بذلك نفسي والأقربين، وعموم إخواني المسلمين، وراجيا من الله عظيم أجر وحسن أثر.
وعودا على بدء، فإن المسؤولية في صلاة الأولاد منذ نعومة أظفارهم عظيمة وجسيمة، وقسمة مشتركة بين الأم والأب، أعظم بذلك من مشروع نافع وخير مثمر وبركة دائمة وفلاح محقق.
مشاهدات مؤسفة عندما تجتمع الأسرة على التلفاز أو تنشغل بالهاتف وينادي المؤذن، فلا يكترث الأب والأم والكبار وكأنهم مستثنون من نداء الفلاح، فيقتدي الصغار بهم وتنبت فيهم نبتة التهاون والتقاعس والتكاسل، فيمضون في حياتهم على ما نشؤوا عليه، ويصدق فيهم وفي آبائهم قول الشاعر:
وينشأ ناشئ الفتيان منا
على ما كان عوده أبوه
وما دان الفتى بحجى ولكن
يعلمه التدين أقربوه
فيا أيها الآباء والأمهات والأجداد والجدات أناشدكم الخوف على أبنائكم، فهم في نظركم اليوم رياحين الحياة وفلذات الأكباد وماء العيون، فكيف تتركونهم غدا لمصير مجهول في الدنيا والآخرة؟
بين يديكم يا أرباب الأسر الكثير مما يمكن أن تغرسوه في قلوب أبنائكم، رددوا لهم بين الحين والآخر أن الصلاة هي الفيصل بين السعادة والشقاوة، وبين الإسلام والكفر، وبين الخلود في النار والزحزحة عنها، انقلوا لهم أن عمر رضي الله عنه قال: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة، علموهم أن الرزق لن يزيد بتأخير الصلاة، وأن حياتهم لن تنقص إن تركوا ما بأيديهم وذهبوا للصلاة تظاهروا أمامهم بالخجل من الله إذا نادى المنادي للصلاة ونحن جالسون أو لاهون.
قولوا لهم إن الصلاة هي الحجة والنجاة، وهي نور القلوب وطمأنينة النفوس وزاد الأرواح، وهي الحصن الحصين وعماد الدين وملجأ المؤمنين، وبها فضلنا الله به على العالمين. أكدوا لهم أن الصلاة الصحيحة مهذبة للأخلاق وناهية عن الباطل، وأنها مفتاح لكل بركة وملجأ لكل محتاج، وإذا تعثر الواحد منهم قولوا له: إن الصلاة مغاث للملهوف، وأمان للخائف، وسند للضعيف، وهي الملاذ القوي لكل مستضعف ومظلوم، وليس من شيء أنفع لنا من أن نهرع إلى الصلاة فتطيب خواطرنا وتهدأ نفوسنا.
أدبوهم على حب الصلاة وعشقها، وألزموهم بالتزامها وضبط إيقاعها، علموهم أنها عماد الدين وقرة العين، وان تذوقها والخشوع فيها لذة الروح وسعادتها، واغرسوا فيهم أن المساجد هي مواطن صنع العظماء، واسبقوهم وحثوهم على نصب أقدامهم في مقدمة الصفوف، وتفقدوا رفاقهم فالمرء على دين خليله، وتارك الصلاة ينقل أمراضه لقرنائه دون أن يشعروا.
أيها الآباء والأمهات.. علموا صغاركم الفاتحة منذ نعومة أظفارهم، ستؤجرون على قراءتهم لها طيلة أعمارهم، فكم مرة سيصلون في حياتهم؟ وكيف إذا كانوا أكثر من ولد وبنت؟ وكم من الحسنات سيثقلون بها موازينكم؟ فكيف إذا جمعوا مع ذلك الدعاء لوالديهم؟
في الختام: من أخطر ما يجري على ألسنة بعض الكبار عندما يدعى الصغير للصلاة: «توه صغير» أو «بكره يكبر ويصلي» ولا يعلمون أن هذا السلوك ناكس للفطرة السليمة، وحارف عن الطريقة المستقيمة.
بعض الآباء الذين هم قدوة لأبنائهم، من الهاجرين للمساجد والجماعات يصلي أحدهم في بيته منفردا، ولا يعلم أن الأولى به أن يصلي بأهل بيته وأولاده جماعة بدل أن يصلي منفردا ويفرط بأقل شيء يمكن أن يغرسه في نفوس من يعولهم ويربيهم وهو تعليمهم الصلاة والوضوء ورؤيتهم له وهو يؤديهما.
بعض الأمهات المربيات من نشأت أولادها وبناتها على تأجيل الصلاة لآخر وقتها ثم «سلقها سلق البيض» وأدائها لله فارغة من خشوع وخالية من تدبر، ولم تعلم أنها غرست في أولادها أن الصلاة هي آخر اهتمامهم، وأن أداءها لمجرد سد خانة ورفع عتب.
كلمة أخيرة: الصلاة مقرونة بالفلاح، فكيف يفلح من لا يصلي؟ حياة سعيدة بلا صلاة أمر لا يمكن تخيله، فمن هجر الصلاة هجرت حياته الراحة والسعادة والخير والبركة.
قال أحدهم: ضاع قلبي فوجدته في الصلاة.. وحين اشتد وجعي وتصاعد ألمي لم أجد وصفة أشفي بها سقمي وأستعين بها على ألمي خير من الصبر والصلاة.
وللحديث بقية إن شاء الله.

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