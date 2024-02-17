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دائرة الرضا

2/17/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقال «في التخلي التجلي»، وهو أن نخلي قلوبنا من التعلق بأمور لا جدوى منها ومن الشواغل والمشاغل ومن كل ما هو قبيح، ونحلي قلوبنا ونجملها بصفات عالية من التوكل، ومن الحب في الله، ومن الاعتماد على الله، ومن الثقة بما عند الله، وبكل ما هو صحيح.
فإذا حلى القلب بالصحيح، وخلت النفس والجوارح عن السيئات وعن كل ما هو قبيح، وامتلأ القلب بتلك المعاني الفائقة الرائقة، فمعظم مشاكلنا وعذاباتنا في هذه الحياة ستنتهي، والتي غالبا ما يكون سببها هو تمسكنا وتعلقنا بفكرة أو مخاوف أو أمور متعلقة بالماضي لا معنى لها أو ذكريات مؤلمة او احداث سيئة... إلخ.
فسر الراحة يكمن في فن التخلي.. أن نتخلى عن كل ما يكبلنا، ان نتخلى عما يؤذينا ويؤرقنا، ان نتخلى عن أمور وأفكار كثيرة سواء كانت مادية أو معنوية نسجناها في خيالاتنا، اعتقدنا ان سعادتنا لن تكون إلا بتشبثنا بشدة بها، ان نتخلى عن تلك القيود التي فرضناها نحن على أنفسنا.
فسر الراحة يكمن في أن نعرف ما الأشياء التي يجب علينا أن نتخلى عنها والأشياء التي يجب أن نحتفظ ونتمسك بها، فقد أصبح معظمنا اليوم للأسف لا يريد أن يتخلى عن أبسط الأمور وإن كانت لا تستحق، وصار يتمسك بها وان كانت لا تعود عليه بفائدة أو قيمة تذكر..!
لذلك قيل.. في التخلي التجلي، أي عندما تتخلى وتنهي شعور الحاجة والتعلق، فستستشعر بالوفرة والاكتفاء والامتنان لكل ما تملك، ستزدهر حياتك، سترتفع مشاعرك، ستتخلص من التوتر والقلق، وستعوم بحالة من الرضا والسعي والثقة والسلام.
ولا يعني بالتخلي أن تترك كل شيء وتبتعد عنه، لكن فكر، تخيل، وخذ خلوة تبتعد بها عن العالم الخارجي لينقشع الضباب عنك ويتضح المعنى، ولترى نفسك وماهيتك في الوجود بوضوح، ان ترفع استحقاقاتك، ان تحب نفسك وتشعر بأنك خلقت ولا حدود لوفرة الكون التي خلقت لك، ان تحسن التوكل على الله.
ففي التخلي قوة تفوق قوة التمسك احيانا، ليتجلى فيما بعد ما أردته وفي وقته المناسب لك.
كما ان التجلي هو ان نتخلق بآيات الله تعالى وبمن اختاره سبحانه لحمل رسالته للعالمين ايضا، والذي كان نموذجا مثاليا حيا للإنسان المتزن والفاضل قيميا، فقد كان صلى الله عليه وسلم الينبوع الزاخر والمتدفق بالقيم الأخلاقية، حلاه بها المنان وبعثه لينشر شذاها بين الخلائق، ومن بين أهم القيم الأخلاقية والتي من المفترض ان نتخلق بها،
الرحمة، كان صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته وشفيقا عليها أكثر من شفقة الأم على ولدها، وقد تجلت هذه الرحمة في مظاهر كثيرة، بل وكان أرحم الناس بالناس وأرأفهم بهم، الحق والعدل: فعدله وسع الجميع بإنصاف، لأنه وزن بالحق وأقام بالقسط، الحلم والعفو عند المقدرة، والصبر على المكاره: لقد كان أبعد الناس عن الغضب وأسرعهم رضا، وكل حليم قد عرفت منه زلة، وحفظت عنه هفوة، إلا هو صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا، الجود والعطاء والبذل: يده سخية لا يتردد عن الإنفاق، فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا أعطاه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان أجود الناس بالخير من الريح المرسلة... إلخ، وهكذا يصبح الإنسان في رضا عن الله.. عنده تسليم تام بقدر الله، فيخرج من دائرة الحيرة إلى دائرة الرضا.
وما أعنيه هنا ليس التخلي عن أهدافك وأحلامك، ولكن امض في هذه الحياة، دون انتظار، دون تعليق رحلة حياتك في محطة واحدة فقط، اسمح لنفسك بأن تتحرر من قيود التعلق، اسمح لكل المشاعر بأن تتحرر أيضا إلى أن يحين الوقت الذي قدره الله لأمنياتك أن تتجلى.

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