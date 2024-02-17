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من بخل رذل

2/17/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عندما يسود الرجل يعظم شأنه ويصبح ذا مكانة كبيرة بين الناس، ويتقدم على غيره جاها ومنزلة، ولا يسود حسود، والجود حارس الأعراض، وطريق ممهد للسيادة، فالجود والكرم من صفات الله تعالى، ونعوت الكمال القائمة بذاته سبحانه، ومنها اشتق اسمان من أسمائه الحسنى، الجواد والكريم.
وقد ذكر الله تعالى الجود في محكم تنزيله فقال عز من قائل: (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين - الذاريات)، كما قال عز وجل: (.. وما تنفقوا من خير يوفّ إليكم وأنتم لا تظلمون - البقرة). وكانوا يقولون في الأمثال: من جاد ساد، ومن ساد قاد، ومن قاد بلغ المراد، وقيل على نفس السياق: «من جاد ساد، ومن بخل رذل، وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه، وأكرم الناس من جاد على قلة، وصان وجه السائل عن المذلة»، وقد جعل الجود استهلالا لهذا المثل لأنه أصل كل فضيلة وخلق إسلامي رفيع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أندى الناس كفّا وأجودهم، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، يقول زهير بن أبي سلمى يصف جود هرم بن سنان وأريحيته:
تراه إذا ما جئته متهللا
كأنك تعطيه الذي أنت سائله
وأحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم لعباده، وفي الأثر: اتم الجود ما عري من المنة، والسخي قريب من الله قريب من الناس. وكان صفوان بن أمية بن خلف الجمحي يقول بعد إسلامه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أبغض الناس إلي، فأعطاني ثم أعطاني ثم أعطاني حتى إنه لأحب الناس إلي.
والجود لا يكون في المرء خلقا وسجية إلا وتبعته مكارم أخلاق كثيرة، أساسها كرم النفس، مثلما البخل تتبعه مساوئ أخلاق كثيرة، والجود يغطي كل عيب:
وإن كثرت عيوبك في البرايا
وسرك ان يكون لها غطاء
تستّر بالسخاء فكل عيب
يغطيه كما قيل السخاء
ودمتم سالمين.

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